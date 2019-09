Die Bayerische Staatsregierung hat das Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) gegründet. Mit dem "Kompetenz-Cluster am Energiecampus in Nürnberg" sollen die Potenziale der Wasserstoff-Wirtschaft in Bayern gehoben werden. Das Wasserstoffzentrum soll gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in den nächsten Monaten eine bayerische Wasserstoffstrategie erarbeiten. Das H2.B soll dabei von dem gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...