Angesichts der Konjunkturabkühlung gewährt Chinas Notenbank den Geldhäusern mehr Freiraum für weitere Kredite in dreistelligem Milliarden-Umfang. Sie entschied am Freitag, die Reserveanforderungen für die Banken (RRR) zum dritten Mal in diesem Jahr zu senken - und zwar um einen halben Prozentpunkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...