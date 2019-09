=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Wien/Mailand - Die STRABAG AG, als Konsortialführerin der Auftragnehmerseite, und Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. teilen mit, dass ihre im April 2019 erzielte grundsätzliche Einigung nunmehr rechtswirksam wurde. Aufgrund eines Rechtsstreits mit einem Konsortium unter Federführung der österreichischen STRABAG AG im Zusammenhang mit dem Autobahnprojekt Pedemontana in Norditalien hatte die Kundin im März 2018 eine Sicherheit in Anspruch genommen, die das Konsortium als ungerechtfertigt ansah. Die vorliegende Vergleichsvereinbarung beendet nicht nur das Verfahren gegen die Inanspruchnahme der Sicherheit (die STRABAG AG wurde bereits von den Sicherheitsleistungen freigestellt), auch die anhängigen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Bauverzögerungen und den damit verbundenen erheblichen Kostenüberschreitungen werden dadurch beigelegt. Rückfragehinweis: STRABAG SE Diana Neumüller-Klein Head of Corporate Communications & Investor Relations Tel: +43 1 22422-1116 diana.klein@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10354595/0/STRABAG_SE_Pressemitteilung_Pedemontana_FINAL_Sept2019_D.pdf

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2019 06:39 ET (10:39 GMT)