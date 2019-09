Bonn (www.anleihencheck.de) - Der EZB-Rat hat auf seiner Juli-Sitzung die Leitzinsen unverändert gelassen, jedoch seine Forward Guidance angepasst, so die Analysten von Postbank Research.Die Währungshüter würden seitdem davon ausgehen, dass die EZB-Leitzinsen bis Mitte 2020 auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben würden, nachdem sie zuvor für diesen Zeitraum unveränderte Leitzinsen in Aussicht gestellt hätten. Dies sei als eine gravierende Änderung zu bewerten, da damit die Tür für eine Absenkung des Leitzinsniveaus geöffnet worden sei. Nachdem zwischenzeitlich die US-Notenbank ihren Leitzins bereits reduziert habe und im September neue Projektionen der EZB für das BIP-Wachstum sowie die Inflation im Euroraum veröffentlicht würden, spreche einiges für eine geldpolitische Lockerung bereits auf der kommenden EZB-Ratssitzung (Do., 12.09., 13:45 Uhr). ...

