Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Stable Absolute Return A (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y) schloss den August mit per Saldo unverändertem Anteilpreis ab, so die Experten von Sauren.Die Mehrzahl der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios habe im August in einem nachgebenden Aktienmarktumfeld ein positives Ergebnis erzielt. Lediglich der von Moni Sternbach verwaltete Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative Fund (ISIN IE00BWBSF561/ WKN A2AFB4) sowie der von Andrew Gibbs verantwortete Maga Smaller Companies UCITS Fund (ISIN IE00BRCJDL54/ WKN A12HS3) hätten moderate Wertminderungen verzeichnet. Erfreulich entwickelt hätten sich insbesondere der schwerpunktmäßig von Tom Hearn, Christian Fiesser und Leo Perry verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,2% sowie der von David Tovey verantwortete BlackRock European Absolute Return Fund (ISIN LU0411704413/ WKN A0RLB7) mit einem Wertzuwachs in Höhe von 1,4%. ...

