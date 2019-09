Smatrics hat einen weiteren High-Power-Charging-Standort eröffnet. In dem Salzburger Ladepark sind an den vier Ladesäulen bis zu 350 kW Ladeleistung möglich. Nach Wien im vergangenen Jahr und Graz im Juli dieses Jahres wurden nun im Rahmen des europäischen Förderprojekts Ultra-E vier High Power Charger auf dem Gelände des McArthurGlen Designer Outlet Salzburg in Betrieb genommen. Die neuen Lader befinden ...

