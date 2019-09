Von Lin Zhu

PEKING (Dow Jones)--Chinas Zentralbank wird mit einer Senkung der Reserveanforderungen an Banken rund 900 Milliarden Yuan (126 Milliarden Dollar) in das Finanzsystem einbringen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, wird die Reserveanforderung für große Banken um 50 Basispunkte und für kleine Banken um 100 Basispunkte reduziert. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt steht wegen dem Handelsstreit mit den USA unter zunehmenden Druck.

Die Senkung um 50 Punkte für große Banken tritt am 16. September in Kraft. Kleinere Banken gelten als bessere Kapitalgeber für kleinere Privatunternehmen im Vergleich zu größeren staatlichen Banken, die dazu neigen, Kredite an große Staatsunternehmen zu vergeben. Die Reduzierung um 100 Basispunkte wird in zwei Schritten durchgeführt, die für den 15. Oktober und den 15. November geplant sind. Diese Lockerung wird voraussichtlich etwa 100 Milliarden Yuan der prognostizierten Gesamtauswirkung ausmachen, erklärte die Zentralbank.

Die Zentralbank bekräftigte, dass die Maßnahmen nicht auf eine Änderung ihrer Geldpolitik hinausliefen und sie an einer umsichtigen Geldpolitik festhalten werde, anstatt das Finanzsystem mit Geld zu überfluten. Im Januar hatte die Notenbank mit einer Senkung um 100 Basispunkte rund 800 Milliarden Yuan für das Finanzsystem freigesetzt.

September 06, 2019

