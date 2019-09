Von geringfügigen Kursschwankungen abgesehen läuft weiter alles nach Plan. Das Musterdepot erreichte folglich einen neuen Höchststand. Wir führen zudem einen minimalinvasiven Tausch durch. Nichts gemacht, wie üblich also - trotzdem belohnt. So lautet die aktuelle Kurzfassung der Bestandsaufnahme in Kalenderwoche 36 des laufenden Jahres. Unser am höchsten gewichteter Titel 4finance ist zurück bei 104%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...