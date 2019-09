Unterföhring (ots) - Und er hat doch Zeit! Jörg Pilawa überrascht Faisal Kawusi in der ersten Folge seiner neuen SAT.1-Comedy-Show: "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" - am Freitag, 13. September 2019 um 22:30 Uhr. Jörg Pilawa: "Wenn Faisal schon so unverschämt ist, eine Show mit meinem Namen zu benennen, muss ich vorbei grätschen, um zu sehen, was er da tut ..." Faisal Kawusi: "Was für eine Ehre! Dennoch bin ich froh, dass Jörg Pilawa nur kurz Zeit für diese Quizshow hat und ich sie jetzt in SAT.1 moderieren darf. Jetzt bin ich Host und muss mich von meiner erwachsenen, reifen Seite zeigen. Natürlich nicht! Ich bin so wie ich bin. Ich freue mich sehr auf meine Gäste und viele lustige, skurrile Situationen. Lasset die Spiele beginnen!"



Zur Show: Aus der beliebten Rubrik "DQFDJPKZMH" in "Die Faisal Kawusi Show" ist eine eigene, gleichnamige Show in SAT.1 geworden: In "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" bleibt dem Gastgeber Faisal Kawusi mehr Zeit für crazy Menschen mit verrückten Hobbies oder Fähigkeiten. Prominente Gäste müssen in mehreren Spielrunden ihre Menschenkenntnis beweisen: Wer schafft es nur anhand der Optik und weniger Infos den Kandidaten die richtigen, ausgefallenen Hobbies, Talente oder Rekorde zuzuordnen? Weitere Gäste in der ersten Folge: Simon Pearce und Ruth Moschner.



"Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" wird von Brainpool produziert.



Der SAT.1-Fun-Freitag mit "LUKE! Die Greatnightshow", "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" und "NightWash" - ab 13. September 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Entertainment

Petra Dandl

Tel. +49 89 9507-1169

Petra.Dandl@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion

Susi Lindlbauer

Tel. +49 30 3198-80 822

Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4368309