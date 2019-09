++ Industrieproduktion in Deutschland fällt im Juli und deutet auf technische Rezession im zweiten Quartal hin ++ DE30 durchbricht wichtigen Widerstand ++ Deutsche Bank will bis zu 18 Tsd. Arbeitsplätze abbauen ++Trotz der Tatsache, dass asiatische Anleger am letzten Handelstag der Woche einige Kursgewinne erlebten, ist der Optimismus in Europa deutlich gedämpfter, da die wichtigsten Indizes den Tag eher auf dem falschen Fuß begonnen haben. Die positive Stimmung in Europa scheint nach den Nachrichten über das Telefonat zwischen US-amerikanischen und chinesischen Beamten langsam zu schwinden. Am kommenden Donnerstag findet zudem das EZB-Treffen statt. Die Marktbeobachter sind gespalten über die nächsten Schritte der Zentralbank, sodass man bis dahin mit einigen ...

