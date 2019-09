Berlin (ots) - Bundespräsident a.D. Christian Wulff war zum Anlass des 70. Jubiläums des Grundgesetzes bei METROPOL FM zu Gast und sprach über die Bedeutung der Verfassung für alle Menschen in Deutschland.



Ihm zufolge liegt es in den Händen der Menschen, das Grundgesetz zu schützen und ihm zum Leben zu verhelfen, etwa indem sich alle engagieren und zur Wahl gehen. Christian Wulff betont, dass das Grundgesetz die Grundrechte, wie die Meinungs-, Gewissens- sowie Religionsfreiheit aller Menschen in Deutschland schützt. Daher sei es vor allem für Minderheiten in Deutschland außerordentlich wichtig, und gerade diese Regeln müssten von allen Demokraten verteidigt werden.



Er äußerte sich auch zur Islamdebatte.



Mit seinem Statement "Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland" im Jahre 2010 gewann er die deutsch-muslimische Community für sich. Damals hätten dem Satz mehr Menschen in Deutschland zugestimmt als heute, was er sehr bedauere. Jedoch zeigt er sich optimistisch, dass es hier eine erneute Trendwende geben könne.



Der Geschäftsführer von METROPOL FM, Tamer Ergün Yikici, sieht das Thema von höchster Bedeutung für Menschen mit Migrationshintergrund. So vermittelt METROPOL FM besonders in diesem Jahr mit dem Themenschwerpunkt "70 Jahre Grundgesetz in Deutschland" seinen Hörern die Relevanz und Tragweite der im Grundgesetz formulierten Grundrechte und verfassungsmäßigen Regelungen.



Über METROPOL



FM METROPOL FM ist Deutschlands erstes deutsch- und türkischsprachiges Radio. Metropol FM startete mit seinem 24-stündigen Radioprogramm im Sommer 1999 in Berlin. In den vergangenen Jahren wandelte sich der ursprünglich als Lokalradio konzipierte Sender zu einem überregional erfolgreichen Trendsetter. Mittlerweile verfügt METROPOL FM über sieben Lizenzen in fünf Bundesländern: für Berlin, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bremen und Hessen.



METROPOL FM ist bei der türkischsprachigen Bevölkerung Marktführer und der Radiosender der Zielgruppe: äußerst bekannt, mit einem sehr umfangreichen weitesten Hörerkreis und einer hohen Tagesreichweite.



Für weitere Informationen www.metropolfm.de oder



Pressekontakt:



METROPOL FM

Claudia Kleiner

Telefon: 030 / 21 79 70 - 12

E-Mail: kleiner@metropolfm.de



Original-Content von: Metropol FM GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/22521