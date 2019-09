Die anhaltend niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt verleiten börsennotierte Unternehmen dazu, Aktienrückkäufe vermehrt auf Kredit zu finanzieren, schreibt das Bankhaus Kretschker in einem Marktkommentar am Freitag. "Obwohl oft hohe Barmittel vorhanden sind, nehmen Unternehmen zusätzlich günstige Kredite auf, um die geplanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...