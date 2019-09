Varta, Wirecard und Leoni - die Sentiment-Tools bei Feingold Research schlagen bei allen drei Aktien Alarm. Auf Varta haben wir unseren Abonnenten gestern einen Trade vorgestellt, bei Leoni sind wir am Freitag früh aktiv geworden. Die WKN SR2780 auf Wirecard haben wir mit plus 30% in 3 Wochen veräußert. Eine neue Alternative haben wir in unser Depot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...