Der US Arbeitsmarktbericht wird am Nachmittag erwartet. Dach den starken ADP Daten liegt die Latte hoch. Deutschland dagegen droht in der Rezession zu versinken: Die Industrieproduktion geht erneut zurück. Keine Angst vor der Rezession, sagt Karsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg. Auch wenn sich der Markt abkühlt, gibt es genug attraktive Anlagemöglichkeiten.