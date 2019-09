BERLIN (Dow Jones)--Die Energiewirtschaft sieht sich für einen starken Ausbau der Elektromobilität gewappnet und hat die Autoindustrie zum Bau massentauglicher E-Modelle aufgefordert. "Wir sind selbst auf rasant steigende Neuzulassungen gut vorbereitet", sagte Eon-Chef Johannes Teyssen in Berlin anlässlich des Aktionstages Elektromobilität des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). "An unseren Stromnetzen wird die Elektromobilität sicher nicht scheitern". Laut dem Ladesäulenbetreiber Allego gibt es auch ein immer engmaschigeres Netz an Ladeinfrastruktur, wodurch die Nutzung von Elektroautos im Alltag leichter werde. "Allerdings sind nun auch die Fahrzeughersteller gefordert, massentaugliche E-Fahrzeugmodelle für den privaten Gebrauch, den ÖPNV sowie für Lieferverkehre anzubieten", sagte Allego-Direktor Ulf Schulte.

Laut Eon-Chef Teyssen wird der weitere Ausbau der Stromnetze gar nicht so teuer werden. Der bundesweit größte Netzbetreiber werde bis 2045 zusätzlich 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau und die Digitalisierung der Stromnetze investieren. "Bei einer Vollelektrifizierung sind das 400 Euro je E-Auto", so Teyssen. "Das ist ein Satz Winterreifen." Einer BDEW-Schätzung zufolge würde der Stromverbrauch auf deutschen Straßen sogar nur um 4 Prozent steigen, wenn bis 2030 wirklich 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sind. Auch ein Anstieg auf 45 Millionen Kfz bis 2050 und damit den derzeitigen Bestand an Autos mache Teyssen "wenig Sorgen".

Kunden noch unsicher

Die Kunden sind bei der Elektromobilität derzeit zwar noch unsicher, aber aufgeschlossen, wie eine repräsentative BDEW-Umfrage zeigt. Demnach glauben drei Viertel der Befragten nicht, dass E-Autos in den kommenden fünf Jahren schon zum normalen Straßenbild gehören. Ein Viertel kann sich für diesen Zeitraum aber den Kauf eines Elektroautos vorstellen.

Den Aktionstag Elektromobilität hat der BDEW für Freitag und Samstag unter dem Motto "Fahrt ins Grüne" einberufen. Bundesweit beteiligen sich mehr als 60 Energieversorger mit verschiedenen Aktionen, um das elektrische Fahren für Verbraucher attraktiv zu machen.

