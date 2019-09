PV - Invest GmbH: Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2018. Das Portfolio konnte weiter ausgebaut werden DGAP-News: PV - Invest GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Jahresergebnis PV - Invest GmbH: Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2018. Das Portfolio konnte weiter ausgebaut werden 06.09.2019 / 15:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2018 - Betriebsleistung EUR 14 Mio - Betriebsergebnis EUR 2,8 Mio - Eigenkapital inkl. Nachrangkapital EUR 5,6 Mio - Kraftwerksportfolio zum Bilanzstichtag 30 MW - Aufnahme in das Corporates Prime Segment an der Wiener Börse Klagenfurt, 06. September 2019. Der geprüfte Jahresabschluss der PV-Invest Gruppe für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde veröffentlicht. Das Portfolio konnte weiter ausgebaut werden und der Wachstumstrend setzt sich fort. Im Wirtschaftsjahr 2018 konnte durch die Emissionen der PV-Invest Anleihen eine weitere Steigerung der Unternehmensaktivitäten bewirkt werden. Neben der verstärkten Tätigkeit im EPC- und Contractinggeschäft durch das Tochterunternehmen KPV Solar konnte auch das Bestandsportfolio weiter ausgebaut werden. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 betrug die Gruppenbilanzsumme 72,2 Mio. Euro. Die Betriebsleistung der PV-Invest Gruppe wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 27%, auf 13,9 Mio. Euro. Das EBIT beträgt 2,83 Mio. Euro und führt zu einem EBIT/Betriebsleitung-Verhältnis von 20,4%. Das Eigenkapital (inkl. nachrangige Verbindlichkeiten) reduzierte sich auf Grund von Währungsabwertungen wegen der geopolitischen Spannungen in der Golfregion auf 5,6 Mio. Euro (Vorjahr: 6 Mio. Euro). Das Kraftwerksportfolio der gesamten Gruppe umfasste zum Ende des Wirtschaftsjahres PV-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 30 MW in 9 Ländern. Die entspricht einer Steigerung um 4 MW sowie dem Eintritt in einen neuen Markt. Zu Beginn des Jahres 2019 wurden in Ungarn die ersten Photovoltaikkraftwerke in Betrieb genommen und in Bosnien - neben den bereits bestehenden Kleinwasserkraftwerken - auch ein erstes Photovoltaikkraftwerk umgesetzt. Weiters wurde in Nordmazedonien mit dem Bau eines Kleinwasserkraftwerkes begonnen, das im Jahr 2020 ans Netz gehen wird. In Slowenien wurde das kurz vor Jahresende erworbene Photovoltaikkraftwerk Komin bei einem Brand der darunterliegenden Fabrikhalle weitgehend zerstört. Die PV-Anlage ist voll versichert. Es werden daher keine wirtschaftlichen Nachteile erwartet. Darüber hinaus wurden auch die PV-Invest Kraftwerksanleihen 2019-2026 und 2019-2029 in das Corporates Prime Segment der Wiener Börse aufgenommen. Über das Unternehmen PV-Invest ist im Sektor der erneuerbaren Energie tätig und produziert mit ihren Tochtergesellschaften Strom aus Photovoltaik- und Kleinwasserkraftwerken. Derzeit hat das Unternehmen Bestandsobjekte mit rund 30 MW im Betrieb. Zum anderen plant und errichtet das Unternehmen PV-Kraftwerksprojekte in Europa und der MENA-Region. Die Bilanzsumme per 31.12.2018 beläuft sich auf 72,2 Mio. Euro. Ansprechpartner Medien & Investoren Mag. Richard Petz PV-Invest GmbH +43 (0) 463 / 218073 -21 richard.petz@pv-invest.com 06.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PV - Invest GmbH Lakeside B07 9020 Klagenfurt am Wörthersee Österreich Telefon: +43 463 218073 Fax: +43 463 218073 89 E-Mail: office@pv-invest.com Internet: www.pv-invest.com ISIN: DE000A189CF6, DE000A1885U8, AT0000A1YY14, AT0000A1YY22, AT0000A23UQ1, AT0000A23UP3 WKN: A189CF , A1885U, A19RSP, A19RSQ, A2RUD4, A2RUD5 Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 870031 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 870031 06.09.2019 ISIN DE000A189CF6 DE000A1885U8 AT0000A1YY14 AT0000A1YY22 AT0000A23UQ1 AXC0184 2019-09-06/15:05