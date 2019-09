Mainz (ots) - Themen in "Report Mainz" Dienstag, 10. September 2019, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Fritz Frey



"Report Mainz" bringt am Dienstag, 10. September 2019, ab 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:



-Das Geschäft mit der Hoffnung - Wie Apotheken mit

Nahrungsergänzungsmitteln Kasse machen -Einbeziehen oder Ausgrenzen - Wie hält es die Lokalpolitik mit

der AfD? Moderation: Fritz Frey



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.



Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4368463