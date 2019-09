Wien (www.fondscheck.de) - Jupiter Asset Management ernennt in Übereinkunft mit dem Global Distribution Team Karl Banyai zum Head of Germany and Austria, so die Experten von "e-fundresearch.com".Seit seinem Eintritt im Jahr 2014 habe Banyai Jupiters Österreich-Geschäft erfolgreich aufgebaut und werde nun seinen Aufgabenbereich erweitern und gleichermaßen für beide Länder tätig sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...