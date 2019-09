Mainz (ots) -



Dienstag, 17. September 2019, 20.15 Uhr



ZDFzeit

Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch



Rekordhitze, Überflutungen, Dürre: normale Wetterphänomene oder

bereits die Folgen des Klimawandels? Die Dokumentation mit Harald

Lesch fasst den Stand der weltweiten Klimaforschung zusammen.



Schon seit Langem beobachten Forscher einen globalen

Temperaturanstieg. Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, in

Deutschland droht ein neues Waldsterben. Steuert die Menschheit auf

eine neue Heißzeit zu? Oder lässt sich die globale Erwärmung noch

begrenzen?



Die Dokumentation zieht mithilfe internationaler Experten Bilanz. Um

die globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen, müssten die

stetig steigenden CO2-Emissionen in den nächsten zehn Jahren halbiert

und bis 2050 komplett gestoppt werden. Notwendig wäre ein

weitgehender Verzicht auf fossile Brennstoffe wie Kohle oder Erdöl

zur Energiegewinnung. Wenn das nicht gelingt, wird sich die Erde

weiter erwärmen - darin ist sich die überwiegende Zahl der

Wissenschaftler einig.



Auch, wenn einige den menschengemachten Klimawandel infrage stellen -

weltweit häufen sich die Wetter-Extreme. In Deutschland haben die

zurückliegenden trockenen Sommer den Wald bereits massiv geschwächt -

Borkenkäfer haben leichtes Spiel und vernichten ganze Fichtenwälder.



Hinzu kommt, dass Klimasysteme nicht immer linear reagieren. Sie

können sich auch sprunghaft verändern, wenn ein bestimmtes

Belastungsniveau überschritten ist. Wissenschaftler sprechen von

sogenannten Kipppunken. Momentan sind es unsere eigenen Emissionen,

die den Klimawandel befeuern. Kipppunkte jedoch können Dominoeffekte

auslösen, die den Klimawandel dramatisch beschleunigen. Eine tickende

Zeitbombe haben Forscher im Permafrost der Arktis ausgemacht.



Was können wir tun, um den Klimawandel zu begrenzen? Anders Levermann

vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt: "Natürlich ist es

toll, wenn jeder Einzelne weniger Autor fährt, weniger fliegt,

weniger Fleisch konsumiert. Aber entscheidend ist, dass jeder

Einzelne von der Politik über die nächsten 30 Jahre einfordert, dass

dieses Problem global gelöst wird. Denn das ist es, was wir

brauchen."

