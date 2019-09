Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Markt zeigte sich in den ersten September-Tagen in ausgesprochen guter Stimmung. Wie tragfähig ist dieser Optimismus? Marktexperte Sanjin Topuzovic von der ICF Bank erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was die Laune in der nächsten Zeit beeinflussen könnte und wie volatil die Börse sich dementsprechend entwickeln dürfte. Mehr dazu in der vollständigen Sendung.