=== S A M S T A G, 7. September 2019 11:15 IT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede beim Ambrosetti-Forum, Cernobbio - DE/CSU, Abschluss Klausurtagung (seit 6.9.), Feldafing - CN/Bundeskanzlerin Merkel, Abschluss China-Reise (seit 5.9.), Wuhan - GR/Ministerpräsident Mitsotakis, jährliche Rede zur wirtschaftlichen Lage des Landes auf der Handelsmesse von Thessaloniki - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 8. September 2019 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei Festveranstaltung zur Eröffnung des Bauhaus Museums, Dessau *** 14:00 MC/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer, Berlin *** - CN/Handelsbilanz August - RU/Regionalwahlen in Russland, u.a. Wahl des neuen Moskauer Stadtparlaments M O N T A G, 9. September 2019 *** 01:50 JP/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Juli Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +17,2 Mrd Euro zuvor: +18,1 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro zuvor: +20,6 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading Update, London *** 09:00 MC/Hannover Rück SE, PK beim Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September *** 10:30 GB/BIP Juli *** 10:30 GB/Industrieproduktion Juli *** 10:30 GB/Handelsbilanz Juli 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Bundestags-Finanzausschuss, Öffentliche Anhörung zum Forschungszulagengesetz, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juli 12:30 DE/Kommission Wettbewerbsrecht 4.0, Abschlussbericht zu "Ein neuer Wettbewerbsrahmen für die Digitalwirtschaft", Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:30 DE/Siemens-Chef Kaeser, Teilnahme an einem Media Round Table, Berlin 17:55 DE/Kommissarischer SPD-Fraktionschef Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung (ab 18:00), Berlin 19:00 DE/Volkswagen AG (VW), Group Media Night IAA 2019, Frankfurt *** - GB/Unterhaus, voraussichtlich erneute Abstimmung über Neuwahlen, London ===

