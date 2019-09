Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für das noch verbleibende Jahr 2019 seien in der Rangfolge ihrer "Top Picks" unter den europäischen Versorgern die Aktien von SSE vorne, gefolgt von National Grid, RWE und Eon, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. RWE sei auf dem Weg zu einem Erneuerbare-Energien-Konzern. Das dürfte den Aktienkurs stützen, wenngleich die in diesem Jahr bislang starke Kursentwicklung vorerst das Potenzial begrenze./ajx/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 06:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

