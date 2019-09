Wien (www.fondscheck.de) - Wie FONDS professionell ONLINE aus zuverlässiger Quelle erfuhr, hat Andrej Brodnik, bis gestern (05.09.) Head of Continental Europe bei Jupiter Asset Management, seinen Vertrag mit der Fondsgesellschaft aufgelöst, so die Experten von "FONDS professionell".Fast gleichzeitig mit Brodnik habe auch Carsten Becker, bisher für den Vertrieb in Hessen und Baden-Württemberg verantwortlich, seinen Posten bei dem britischen Investmenthaus aufgegeben. Auf Nachfrage habe Jupiter Asset Management die Trennung von Brodnik und Becker gegenüber der Redaktion bestätigt. Damit nicht genug: Auch Matteo Perruccio, derzeit Head of Global Key Clients & Strategic Partners, habe sich dazu entschieden, den börsennotierten Investmentmanager zu verlassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...