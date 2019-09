Wien (www.fondscheck.de) - Das Institut für Finanzmarkt-Analyse (Infinma) hat ermittelt, welche Versicherer die größten Anbieter von Fondspolicen in Deutschland sind, so die Experten von "FONDS professionell".Konkret habe das Institut hierfür die Position "Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen" in den Geschäftsberichten für das Jahr 2018 der Gesellschaften ausgewertet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...