(shareribs.com) London 06.09.2019 - Kupfer verliert am Freitag an der London Metal Exchange leicht. Die jüngsten Maßnahmen der chinesischen Zentralbank zur Verbesserung der Kreditvergabe haben die Marktteilnehmer wenig beeindruckt. Im Kampf um die Stabilisierung der Konjunktur hat die chinesische Zentralbank die Mindestreservesätze gesenkt. Es war das dritte Mal in diesem Jahr, dass die Zentralbanker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...