FCR Immobilien AG beschließt Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot der Aktien DGAP-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung FCR Immobilien AG beschließt Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot der Aktien 06.09.2019 / 16:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR FCR Immobilien AG beschließt Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot der Aktien München, 06.09.2019: Der Vorstand der FCR Immobilien AG (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot beschlossen. Ausgegeben werden bis zu 335.084 Aktien gegen Bareinlage mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro ("Neue Aktien"). Der Angebotspreis beträgt 9,50 Euro je Aktie. Durch die Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals von 8.811.320,00 Euro um bis zu 335.084,00 Euro auf bis zu 9.146.404,00 Euro. Die Neuen Aktien sind ab dem 01.01.2019 gewinnberechtigt. Die Neuen Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots unter Einbindung der Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse offeriert. Zudem werden die Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren angeboten. Die Zeichnungsfrist läuft vom 11. September 2019 bis voraussichtlich zum 25. September 2019, 12.00 Uhr. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 11. Oktober 2019 in den börsentäglichen Handel unter derselben ISIN der bisherigen Aktien der FCR Immobilien AG einbezogen. Das Angebot erfolgt vorbehaltlich der Billigung eines entsprechenden Nachtrags zum Wertpapierprospekt, der bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Billigung eingereicht wurde. Die Veröffentlichung des Nachtrags zum Prospekt wird vorbehaltlich der Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für den 09. September 2019 erwartet. Diese Kapitalerhöhung ist der zweite Schritt einer Kapitalmaßnahme, bei der im Februar/März 2019 im Rahmen einer Bezugsrechtsemission in Verbindung mit einem öffentlichen Angebot im ersten Schritt bereits 186.072 Neue Aktien ausgegeben worden sind. Die Gesellschaft plant, die zufließenden Mittel aus der Kapitalerhöhung für das weitere Wachstum der FCR Immobilien AG zu verwenden. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 70 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 320.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Pressekontakt edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management FCR Immobilien AG Bavariaring 24 D-80336 München www.fcr-immobilien.de Telefon +49 89 413 2496 11 Fax +49 89 413 2496 99 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München 06.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FCR Immobilien AG Bavariaring 24 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 413 2496 00 Fax: +49 89 413 2496 99 E-Mail: info@fcr-immobilien.de Internet: www.fcr-immobilien.de ISIN: DE000A1YC913, DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64 WKN: A1YC91, A2BPUC, A2G9G6 Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 870071 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 870071 06.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A1YC913 DE000A2BPUC4 DE000A2G9G64 AXC0212 2019-09-06/16:22