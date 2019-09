IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Director Dealings

Johannesburg, 6. September 2019: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299128) gemäß den Absätzen 3.63 bis 3.74 der Listings Requirements of the JSE Limited ("die Listings Requirements") teilt den Aktionären hiermit mit, dass die Herren NJ Froneman und C Keyter Chief Executive Director und Chief Financial Officer von Sibanye Gold Limited Bonusaktien, die am 1. März 2018 ("das Zuteilungsdatum") im Rahmen des Aktienplans von Sibanye Gold Limited 2017 gewährt wurden, zurückgehalten und/oder verkauft haben. Die Bonusaktien, die den Herren Froneman und Keyter zugeteilt wurden, wurden verkauft, um die damit verbundene Steuerschuld auszugleichen.

Name NJ Froneman

Position Vorstandsvorsitzender

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung von Gratisaktien

Transaktionsdatum 2. September 2019

Anzahl der Aktien 147.104

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,90

Gesamtwert R3.074.473,60

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name NJ Froneman

Position Vorstandsvorsitzender

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Gratisaktien zur

Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld

Transaktionsdatum 2. September 2019

Anzahl der Aktien 127.856

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,90

Gesamtwert R2.672.190,40

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name NJ Froneman

Position Vorstandsvorsitzender

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung von

Kapitalisierungsbonusaktien für

bereits zugeteilte Bonusaktien am 1.

März 2018

Transaktionsdatum 2. September 2019

Anzahl der Aktien 5.885

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,90

Gesamtwert R122.996,50

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name NJ Froneman

Position Vorstandsvorsitzender

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von

Kapitalisierungsbonusaktien zur

Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld

Transaktionsdatum 2. September 2019

Anzahl der Aktien 5.114

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,75

Gesamtwert R106.882,60

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name C Keyter

Position Finanzvorstand

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung von Gratisaktien

Transaktionsdatum 2. September 2019

Anzahl der Aktien 72.078

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,90

Gesamtwert R1.506.430,20

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name C Keyter

Position Finanzvorstand

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Gratisaktien zur

Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld

Transaktionsdatum 2. September 2019

Anzahl der Aktien 62.647

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,90

Gesamtwert R1.309.322,30

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name C Keyter

Position Finanzvorstand

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung von

Kapitalisierungsbonusaktien für bereits

zugeteilte Bonusaktien am 1.

März 2018

Transaktionsdatum 2. September 2019

Anzahl der Aktien 2.884

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,90

Gesamtwert R60.275.60

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name C Keyter

Position Finanzvorstand

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von

Kapitalisierungsbonusaktien zur Deckung

der damit verbundenen

Steuerschuld

Transaktionsdatum 2. September 2019

Anzahl der Aktien 2.505

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,90

Gesamtwert R52.354.50

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Im Sinne von Paragraph 3.66 der Listings Requirements wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erteilt.

Wertpapierhandel durch Geschäftsführer wichtiger Tochtergesellschaften

In Übereinstimmung mit den Abschnitten 3.63 bis 3.66 der Listings Requirements werden die Aktionäre weiterhin darauf hingewiesen, dass die Direktoren der wichtigsten Tochtergesellschaften von Sibanye-Stillwater, nämlich Chris Bateman und Dr. Richard Stewart, Geschäftsführer von Stillwater Mining Company, und Justin Froneman, Geschäftsführer von SWC Trading INC., Bonus- und Performance-Aktien, die am 1. März 2018 ("das Zuteilungsdatum") im Rahmen des Sibanye Gold Limited 2017 Aktienplans gewährt wurden, zurückgehalten und/oder verkauft haben.

Name CM Bateman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Bonusaktien, die

am 1.

März 2018 zugeteilt wurden.

Transaktionsdatum 3. September 2019

Anzahl der ADRs 32.844

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$5,4899

Gesamtwert US$180.310,27

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name CM Bateman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von am 1. März 2018

zugeteilten

Kapitalisierungsbonusaktien

Transaktionsdatum 3. September 2019

Anzahl der ADRs 1.314

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$5,4899

Gesamtwert US$7.213,72

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Bonusaktien, die

am 1.

März 2018 zugeteilt wurden.

Transaktionsdatum 2. September 2019

Anzahl der Aktien 82.596

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,90

Gesamtwert R1.726.256,40

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von am 1. März 2018

zugeteilten

Kapitalisierungsbonusaktien

Transaktionsdatum 2. September 2019

Anzahl der Aktien 3.304

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,90

Gesamtwert R69.053,60

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name J Froneman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der gewährten Gratisaktien

1. März

2018

Transaktionsdatum 3. September 2019

Anzahl der ADRs 18 711

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$ 5,64

Gesamtwert US$ 105.530,04

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name J Froneman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung von

Kapitalisierungsbonusaktien für

bereits zugeteilte Bonusaktien am 1.

März 2018

Transaktionsdatum 3. September 2019

Anzahl der ADRs 748

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$ 5,64

Gesamtwert US$ 4.218,72

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Im Sinne von Paragraph 3.66 der Listings Requirements wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erteilt.

Historische Wertpapiergeschäfte von Direktoren wichtiger Tochtergesellschaften

In Übereinstimmung mit den Abschnitten 3.63 bis 3.66 der Listings Requirements werden die Aktionäre ferner über eine verspätete Bekanntgabe von Wertpapiergeschäften durch Direktoren wichtiger Tochtergesellschaften in früheren Perioden informiert.

Das Unternehmen hat kürzlich seine Wertpapierhandelspolitik überprüft und die Berichtspflichten an die betroffenen Mitarbeiter kommuniziert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass zwei der in den USA registrierten Tochtergesellschaften, Stillwater Mining Company und SWC Trading INC., ab dem 1. Juli 2017 bzw. 1. Juli 2018 "wesentliche Tochtergesellschaften" (im Sinne der Listings-Anforderungen) geworden waren, basierend auf den Finanzergebnissen für die Zeiträume zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2018. In Übereinstimmung mit den damals geltenden Verfahren hatte die Gesellschaft keine Handelsfreigabe erteilt und es unterlassen, seit diesen Tagen Geschäfte von Direktoren dieser großen Tochtergesellschaften offenzulegen. Alle diese Transaktionen wurden während einer nicht verbotenen Zeit in Übereinstimmung mit den Verfahren der Gesellschaft durchgeführt. Die Gesellschaft hat darüber hinaus in ihrem integrierten Jahresbericht und in Form 20-F die Wertpapiere, die sich im Besitz der einzelnen vorgeschriebenen Führungskräfte der Gesellschaft befinden, veröffentlicht.

Name CM Bateman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktkauf von Aktien

Transaktionsdatum 28. Februar 2018

Anzahl der ADRs 12.722

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$3,91

Gesamtwert US$49.743,02

Name CM Bateman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Umfang des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Ausgabe von Kapitalisierungsaktien

Anzahl der zu diesem 12.722

Zeitpunkt gehaltenen

Aktien

Anzahl der zugeteilten 508

Kapitalisierungsaktien

Transaktionsdatum 20. April 2018

Sicherheitsklasse ADR

Gesamtzahl der Aktien 13.230

nach

Kapitalerhöhung

Name CM Bateman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Still.water Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Einbehaltung von Bonusaktien in Form

von American Depository Receipts

(ADRs), die am 1.

März 2018 gewährt wurden.

Transaktionsdatum 4. Dezember 2018

Anzahl der ADRs 19.517

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$ 2,44

Gesamtwert US$ 47.621,48

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name CM Bateman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Gratisaktien in

Form von ADRs, die am 1. März 2018 zur

Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld ausgegeben

wurden.

Transaktionsdatum 4. Dezember 2018

Anzahl der ADRs 14.640

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$ 2,44

Gesamtwert US$ 35.721,60

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der gewährten Gratisaktien

1. März 2016

Transaktionsdatum 6. September 2017

Anzahl der Aktien 9.871

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R20,66

Gesamtwert R203.934,86

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der gewährten Gratisaktien

1. März

2017

Transaktionsdatum 27. Dezember 2017

Anzahl der Aktien 9.015

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R15,07

Gesamtwert R135.856,05

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Gratisaktien, die

am 1. März 2017 zur Deckung der damit

verbundenen Steuerschuld gewährt

wurden.

Transaktionsdatum 27. Dezember 2017

Anzahl der Aktien 7.717

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R15,07

Gesamtwert R 116.295,19

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der zugeteilten

Performance Shares 2.

März 2015

Transaktionsdatum 22. März 2018

Anzahl der Aktien 84.441

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R11,65

Gesamtwert R983.737,65

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Performance

Shares, die am 2. März 2015 zur

Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld zugesprochen

wurden.

Transaktionsdatum 22. März 2018

Anzahl der Aktien 71.805

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R11,65

Gesamtwert R836.528,25

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der gewährten Gratisaktien

1. März

2017

Transaktionsdatum 3. September 2018

Anzahl der Aktien 9.311

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R8,85

Gesamtwert R82.402,35

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Gratisaktien, die

am 1. März 2017 zur Deckung der damit

verbundenen Steuerschuld gewährt

wurden.

Transaktionsdatum 3. September 2018

Anzahl der Aktien 8.091

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R8,85

Gesamtwert R71.605,35

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der gewährten

Performance Shares

3.

November 2015

Transaktionsdatum 5. November 2018

Anzahl der Aktien 162.101

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R9,26

Gesamtwert R1.501.055,26

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Performance

Shares am 3. November 2015 zur Deckung

der damit verbundenen

Steuerschuld

Transaktionsdatum 5. November 2018

Anzahl der Aktien 140.888

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R9,26

Gesamtwert R1.304.622,88

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der gewährten Gratisaktien

1. März

2018

Transaktionsdatum 3. Dezember 2018

Anzahl der Aktien 45.957

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R8,73

Gesamtwert R401.204,61

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Performance

Shares, die am 1. März 2018 zur

Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld gewährt

wurden.

Transaktionsdatum 3. Dezember 2018

Anzahl der Aktien 39.943

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R8,73

Gesamtwert R348.702,39

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der gewährten Performance

Shares 1.

März 2016

Transaktionsdatum 6. Juni 2019

Anzahl der Aktien 12.046

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R14,70

Gesamtwert R177.076,20

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name RA Stewart

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen Stillwater Mining Company

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Performance

Shares, die am 1. März 2016 zur

Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld gewährt

wurden.

Transaktionsdatum 6. Juni 2019

Anzahl der Aktien 10.415

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R14,70

Gesamtwert R153.100,50

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name J Froneman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der am 1. März 2017

gewährten

Gratisaktien

Transaktionsdatum 3. September 2018

Anzahl der Aktien 4.402

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R8,85

Gesamtwert R38.957,70

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name J Froneman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Gratisaktien, die

am 1. März 2017 zur Deckung der damit

verbundenen Steuerschuld gewährt

wurden.

Transaktionsdatum 3. September 2018

Anzahl der Aktien 3.824

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R8,85

Gesamtwert R33.842,40

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name J Froneman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der am 1. März 2017

gewährten

ADRs

Transaktionsdatum 11. September 2018

Anzahl der ADRs 1.812

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$2,43

Gesamtwert US$4.403,16

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name J Froneman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Gratisaktien, die

am 1. März 2017 zur Deckung der damit

verbundenen Steuerschuld gewährt

wurden.

Transaktionsdatum 11. September 2018

Anzahl der ADRs 758

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$2,43

Gesamtwert US$1.841.94

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name J Froneman

Position Geschäftsführer

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der am 1. Dezember 2015

gewährten

Gratisaktien

Transaktionsdatum 3. Dezember 2018

Anzahl der Aktien 16.902

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R8,73

Gesamtwert R147.554,46

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name J Froneman

Position Geschäftsführer

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beim Marktverkauf von Performance

Shares, die am 1. Dezember 2015 zur

Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld gewährt

wurden.

Transaktionsdatum 3. Dezember 2018

Anzahl der Aktien 14.686

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R8,73

Gesamtwert R128.208,78

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name J Froneman

Position Geschäftsführer

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der am 1. Dezember 2015

gewährten

Gratisaktien

Transaktionsdatum 4. Dezember 2018

Anzahl der ADRs 4.462

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$2,44

Gesamtwert US$10.887,28

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name J Froneman

Position Geschäftsführer

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der am 1. März 2018

gewährten

Gratisaktien

Transaktionsdatum 4. Dezember 2018

Anzahl der ADRs 19.458

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$2,44

Gesamtwert US$ 47.477,52

Erdienungszeitraum Zu gleichen Teilen auf 9 Monate und 18

Monate nach dem Zuteilungsdatum

übertragen.

Name J Froneman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der gewährten Performance

Shares 1.

März 2016

Transaktionsdatum 24. Mai 2019

Anzahl der Aktien 5.776

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R11,6275

Gesamtwert R67.140,44

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name J Froneman

Position Geschäftsführender Direktor

Unternehmen SWC Trading INC.

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung der gewährten Performance

Shares 1.

März 2016

Transaktionsdatum 27. Mai 2019

Anzahl der Aktien 1.155

Sicherheitsklasse ADR

Marktpreis pro Aktie: US$3,25

Gesamtwert US$3.753.753,75

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden am

dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Enden.

Investor Relations-Kontakte:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter Investor Relations

+27 (0) 83 453 4014

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited (Südafrika)

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die Informationen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem derjenigen, die sich auf die Finanzlage, die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für zukünftige Geschäftstätigkeiten von Sibanye Gold Limited (Handel als Sibanye-Stillwater) ("Sibanye-Stillwater" oder der "Gruppe") beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des oberen Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln.

Alle Aussagen, mit Ausnahme der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden auch oft Wörter wie "wird", "Prognose", "Potenzial", "Schätzung", "erwarten" und Wörter von ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen bergen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Hinblick auf verschiedene wichtige Faktoren zu berücksichtigen sind, einschließlich derjenigen, die in diesem Disclaimer und im am 29. März 2019 veröffentlichten integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe sowie im Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater am 5. April 2019 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File No. 001-35785). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, gehören unter anderem unsere zukünftigen Geschäftsaussichten, unsere Finanzlage, unsere Verschuldungssituation und unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren, unsere geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in Großbritannien, Südafrika, Simbabwe und anderswo, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, unsere Fähigkeit, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu nutzen, unsere Fähigkeit, unsere Anleiheinstrumente (High Yield Bonds und Convertible Bonds) zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die der Schätzung der aktuellen Mineralreserven und -ressourcen von Sibanye-Stillwater zugrunde liegen; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit früheren, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie bei bestehenden Betrieben zu erzielen; unsere Fähigkeit, eine stabile Produktion im Rahmen des Blitz-Projekts zu erreichen; der Erfolg der Geschäftsstrategie von Sibanye-Stillwater; Explorations- und Entwicklungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen an einen nachhaltigen Betrieb zu erfüllen; Änderungen des Marktpreises für Gold, PGM und/oder Uran; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit unterirdischem und oberirdischem Gold, PGMs und Uranbergbau; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen der einschlägigen staatlichen Vorschriften, insbesondere der Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und der neuen Rechtsvorschriften, die Wasser, Bergbau, Mineralrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich aller Interpretationen davon, die Gegenstand von Streitigkeiten sein können; das Ergebnis und die Folgen etwaiger oder anhängiger Gerichts- oder Regulierungsverfahren oder anderer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen; Stromunterbrechungen, Beschränkungen und Kostensteigerungen; Engpässe in der Lieferkette und Preissteigerungen bei Produktionsmitteln; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Stillstände von Minen aufgrund von Sicherheitsvorfällen und ungeplanter Instandhaltung; die Fähigkeit, leitende Angestellte oder ausreichende technisch qualifizierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie ihre Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung historisch benachteiligter Südafrikaner in Führungspositionen zu erreichen; Versagen der Informationstechnologie- und Kommunikationssysteme; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes; alle sozialen Unruhen, Krankheiten oder Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der Operationen von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und anderen ansteckenden Krankheiten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

Sibanye Gold Limited

Handel als Sibanye-Stillwater

Reg. 2002/031431/06

Eingetragen in der Republik Südafrika

Code teilen: SGL

ISIN - ZAE000173951

Emittentencode: SGL

("Sibanye-Stillwater", "das Unternehmen" und/oder "der Konzern")

Geschäftsadresse:

Libanon Business Park

1 Hospital Street

(Off Cedar Ave)

Libanon, Westonaria, 1780

Postanschrift:

Private Bag X5

Westonaria, 1780

Tel. +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

ISIN ZAE000173951

