Sonos geht mit Sonos Move, einem langlebigen, batteriebetriebenen intelligenten Lautsprecher für hervorragenden Klang drinnen, draußen und unterwegs, den ersten Schritt aus der Haustür hinaus. Move ist ein kompletter Teil des Sonos-Systems im WLAN mit der zusätzlichen Reichweite von Bluetooth und ist ein leistungsstarker Lautsprecher, der die Messlatte für tragbare Lautsprecher neu setzt. Bestellen Sie ihn heute vor, ab dem 24. September ist er weltweit für 399 USD verfügbar.

Heute stellte Sonos (Nasdaq: SONO) Sonos Move vor, ein Produkt, das den ersten Schritt des Unternehmens außerhalb des Zuhauses markiert. Move ist ein leistungsstarker, vielseitiger intelligenter Lautsprecher, der drinnen, draußen und unterwegs unglaublich klingt, und auf Jahre voller Innovation im Home-Audio-Bereich aufbaut, um das Potenzial, überall einen tollen Sound zu haben, freizuschalten. Move repräsentiert das Beste aus der Sonos-Software-Plattform und dem Ökosystem der Partner und unterstützt mehr als hundert Streaming-Dienste, mehrere Sprachassistenten, AirPlay2 und mehr. Move ist ab diesem September weltweit verfügbar und ist eines von drei neuen Produkten von Sonos, die im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen, zusammen mit Sonos Port und Sonos One SL, die weiter auf dem intelligenten System von Lautsprechern und Komponenten des Unternehmens aufbauen, das die Wahlfreiheit für die Kunden priorisiert.

"Sonos bietet dem Hörer von Anfang an eine beispiellose Wahlfreiheit. Unsere Plattform gibt Ihnen die Freiheit, jeden Song zu spielen, den Sie wollen, wie Sie wollen", sagt Patrick Spence, CEO von Sonos. "Move bringt die Wahlfreiheit auf die nächste Ebene. Zum ersten Mal können Sie Sonos überall hin mitnehmen. Move markiert den Beginn einer neuen Ära für Sonos eine Ära, in der brillanter Klang nicht nur Ihr Zuhause erfüllt, sondern sich auf jeden Teil des Tages erstreckt."

Sonos Move

Move definiert die Messlatte neu von dem, was Sie von einem tragbaren Lautsprecher mit intelligentem, anpassbarem Klang, überraschend tiefen Bässen und einem breiten Klangprofil erwarten würden. Move hat zwei intelligente Lautsprecher in einem und ist perfekt geeignet für Indoor-Zuhören und kraftvollen Sound für unterwegs. Mit seiner leistungsstarken drahtlosen Reichweite ist Move ein fester Bestandteil des Sonos-Systems, selbst in den entferntesten Ecken des Hofes. Move ist das erste Produkt von Sonos mit Bluetooth-Audio-Streaming, das es einfach macht, Audio direkt von einem Telefon oder Tablett abzuspielen, um unterwegs einen tollen Sound zu erzielen.

Die Vielseitigkeit von Move hat Sonos' Engagement für den Sound nicht geschmälert. Um ein noch besseres Hörerlebnis an allen Orten, die Move erreichen könnte, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, zu gewährleisten, baute Sonos auf seiner Trueplay-Tuning-Technologie mit der Einführung des automatischen Trueplay auf, bei dem sich der Lautsprecher selbst so einstellt, dass er den Klang perfekt auf die Umgebung abstimmt.

Move verfügt über ein schlankes, ovales, schattenschwarzes Design. Sonos hat bereits Produkte entwickelt, die für den Einsatz zu Hause gedacht sind, und die Produktqualitätstests auf ein neues Niveau gehoben. Sein erstklassiges Design beeindruckt im Freien, wo das robuste, langlebige Gehäuse von Move Stürzen, Stößen, Regen und Feuchtigkeit, Staub und Schmutz, UV-Strahlung und extremen Temperaturen standhält, und verfügt über eine Schutzart von IP56.

Der Move-Akku ist für den ganzen Tag ausgelegt und ermöglicht eine kontinuierliche Spielzeit von bis zu zehn Stunden mit einer einzigen Ladung. Zu Hause lässt sich Move leicht auf die mitgelieferte Indoor-Ladestation auf- und abbauen, um sie jedes Mal anzuschließen und sicherzustellen, dass sie immer bereit zum Hören ist. Der Suspend-Modus, der bei Nichtgebrauch oder durch Antippen des Netzschalters automatisch aktiviert wird, reserviert den Akku für bis zu fünf Tage.

Als erstes Unternehmen, das beide führenden Sprachassistenten unterstützt, wie andere sprachfähige Sonos-Geräte, sind der Google Assistant und Amazon Alexa direkt integriert, sodass Sie über WLAN freihändig Musik abspielen, Nachrichten abrufen, Smart Home Devices steuern, Fragen stellen und vieles mehr können. Als Teil der Sonos-Plattform, die der Entscheidungsfreiheit Priorität einräumt, können Sie sich mit mehr als 100 Streaming-Diensten Musik, Hörbücher, Podcasts und mehr verbinden und über die Sonos-App, mit AirPlay 2 oder direkt von Musikdienst-Apps aus steuern.

Move ist ab dem 24. September weltweit auf sonos.com und über Partnerhändler für 399 USD erhältlich.

Sonos One SL

One SL unterstreicht das Engagement von Sonos für die Entscheidungsfreiheit und liefert einen satten, raumfüllenden Klang wie Sonos One, ohne eingebaute Mikrofone. One SL ist ein intelligenter Lautsprecher ohne integrierte Sprachassistenten und Vollmitglied des Sonos-Soundsystems, mit dem man mehr als 100 Streaming-Dienste anhören kann, die mit der Sonos-App, Apple-AirPlay2, Musik-Service-Apps und mehr gesteuert werden. Ein SL ersetzt Play:1 und ist ab dem 12. September weltweit für 179 USD erhältlich.

Das kompakte Design, erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß, passt an jeden Ort und sorgt für brillanten Klang in jedem Raum. Ein SL verfügt über zwei perfekt abgestimmte Klasse-D-Verstärker sowie die originale Sonos-Trueplay-Tuning-Technologie, die den Klang für jeden Raum optimiert. Kombinieren Sie mit Sonos One oder einem anderen One SL im selben Raum für Stereo-Trennung und einen detaillierteren Klang oder verwenden Sie ein Paar als hinteres Heimkino, das mit Playbar, Playbase oder Beam umgeben ist.

Sonos Port

Port bringt Sonos-Streaming von jeder Quelle zu jedem Lautsprecher auf eine Stereoanlage oder einen Receiver. Der Port, der Nachfolger des ursprünglichen Connect, liefert einen satteren Klang und erweitert die Klangplattform von Sonos auf traditionelle Heim-Audioausrüstung. Port wird ab dem 12. September in begrenzten Mengen verfügbar sein, wobei ab Januar 2020 eine breite globale Verfügbarkeit für 399 USD besteht.

Port wurde mit Blick auf die professionelle Installateur-Community entwickelt und zeichnet sich durch ein vielseitiges Design und ein mattschwarzes Finish aus, das sich nahtlos in ein Regal oder in ein Rollregal einfügt. Optimiert für Sound und Benutzerfreundlichkeit, enthält Port einen aktualisierten Digital-Analog-Wandler und einen 12V-Trigger, der einen Verstärker automatisch einschaltet, wenn er von der Sonos-App signalisiert wird. Steuern Sie Inhalte einfach mit AirPlay 2, nutzen Sie die Sprachsteuerung Alexa oder Google Assistant, wenn Sie drahtlos mit Smart Devices verbunden sind, und integrieren Sie es nahtlos in das Smart Home.

Streamen Sie Musik, Podcasts, Hörbücher und Internetradio über verstärkte Audiogeräte. Und mit einer Line-In-Option können Sie Schallplatten, CDs und gespeicherte Audiodateien problemlos an andere Sonos-Lautsprecher streamen, um das Hören in mehreren Räumen zu genießen.

Über Sonos

Sonos (Nasdaq: SONO) ist eine der weltweit führenden Marken für Klangerlebnisse. Als Erfinder des drahtlosen Mehrzimmer-Heim-Audiosystems hilft Sonos' Innovation der Welt, besser zuzuhören, indem sie den Menschen Zugang zu den Inhalten gibt, die sie lieben, und es ihnen ermöglicht, diese zu steuern, wie auch immer und wo immer sie sich entscheiden. Sonos ist bekannt für sein unvergleichliches Klangerlebnis, seine durchdachte Designästhetik, seine einfache Bedienung und seine offene Plattform und macht die Bandbreite der Audioinhalte für jeden zugänglich. Der Hauptsitz von Sonos befindet sich in Santa Barbara, Kalifornien. Erfahren Sie mehr unter www.sonos.com.

