Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom angesichts eines Deals zum Netzausbau in Deutschland mit vereinbarter Ratenzahlung für die Verpflichtungen aus der 5G-Auktion auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Angesichts der Verschuldung der Branchenunternehmen und dem negativen Nachrichtenfluss rund um die Auktion sei dies für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation, aber dennoch nicht der ganz große Wurf, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 14:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-09-06/16:31

ISIN: DE0005557508