ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen CBF Number

MX01ME050007 Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. 06.09.2019 MX01OR010004 Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. 09.09.2019 Tausch 1:1 7626

CA88367Q1046 Score Media and Gaming Inc. 06.09.2019 CA80919D1033 Score Media and Gaming Inc. 09.09.2019 Tausch 1:1 7814

US0376123065 Apollo Global Management Inc. 06.09.2019 US03768E1055 Apollo Global Management Inc. 09.09.2019 Tausch 1:1 7881

CA53224Y1043 Lifestyle Delivery Systems Inc. 06.09.2019 CA21872J1093 Lifestyle Delivery Systems Inc. 09.09.2019 Tausch 6:1 7827