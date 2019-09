Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wie dürfte es nach dem aktuellen Anstieg an den Märkten weitergehen? Was sind die Einflussfaktoren? Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die politischen Impulse der letzten Zeit. Wie diese sich auch in den nächsten Monaten auswirken könnten, welchen Spielraum die Notenbanken noch haben und wie es bei Gold und Bitcoin gerade aussieht, mehr dazu in der vollständigen Sendung.