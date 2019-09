Endor AG schließt Lizenzvereinbarung mit NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing Inc.) DGAP-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Kooperation Endor AG schließt Lizenzvereinbarung mit NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing Inc.) 06.09.2019 / 17:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Endor AG schließt Lizenzvereinbarung mit NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing Inc.) Landshut, 6. September 2019 Die Endor AG, Anbieter von hochwertigen Eingabegeräten wie High-End-Lenkräder für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs, hat einen Lizenzvertrag mit der National Association for Stock Car Auto Racing Inc. ("NASCAR") geschlossen. Die NASCAR-Rennserien zählen weltweit, vor allem in Nordamerika, zu den populärsten Autorennen. Endor wird unter der Marke Fanatec bis Ende 2024 als weltweiter Partner Lenkräder für diese Rennserie entwickeln und vermarkten. "Die NASCAR Serie ist zweifellos die beliebteste Motorsportart in Nordamerika und hat auch weltweit viele enthusiastische Fans. Die Lizenz ermöglicht uns die Entwicklung und den Vertrieb von speziell auf diese Rennserie optimierten Lenkräder in mehreren Preisbereichen", erläutert Thomas Jackermeier, Vorstandsvorsitzender der Endor AG, die Partnerschaft. Über die Endor AG Die Endor AG entwickelt und vermarktet hochwertige Eingabegeräte wie High-End-Lenkräder und Pedale für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs sowie Fahrschulsimulatoren. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering"). Produziert werden die Produkte hauptsächlich in Asien. Endor verkauft seine Produkte unter der Marke FANATEC über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft Endor in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren. Die Endor AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 76 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit, inklusive freier Mitarbeiter, 108 Personen für Endor tätig. 2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz von 22 Millionen Euro. Kontakt: Endor AG, Investor Relations, Tel.: +49(0)871-9221 222, E-Mail: ir@endor.ag 06.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Endor AG Seligenthaler Str. 16a 84034 Landshut Deutschland Telefon: +49-(0)871-9221-122 Fax: +49-(0)871-9221-221 E-Mail: ir@endor.ag Internet: www.endor.ag ISIN: DE0005491666 WKN: 549166 Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 870113 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 870113 06.09.2019 CET/CEST ISIN DE0005491666 AXC0238 2019-09-06/17:54