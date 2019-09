ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat seine jüngste Rally am Freitag fortgesetzt. Der Leitindex SMI schloss erstmals Mitte Juli wieder über der Marke von 10.000 Punkten. Eine Fülle guter Nachrichten aus Politik und Wirtschaft hatte die vergangenen beiden Tage für Kursaufschläge gesorgt. Am Freitag konnten auch schwache US-Arbeitsmarktdaten die Stimmung nicht trüben. Dennoch wurden die Anleger etwas vorsichtiger, was sich daran zeigte, dass die risikoärmeren defensiven Aktien Zuspruch fanden. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 10.074 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 51,12 (zuvor: 64,16) Millionen Aktien.

Eine Stütze fand der Markt in den Schwergewichten Nestle, Novartis und Roche. An den vergangenen beiden Tagen standen diese Aktien im Schatten der Zykliker, die von der weltweit aufgehellten Stimmung profitiert hatten. Nun gingen die Anleger wieder stärker auf Nummer sicher und schickten die genannten drei Aktien um jeweils rund 1 Prozent nach oben.

Die Aktien der Luxusgüterproduzenten konnten zwar an ihre extrem starke Entwicklung der vergangenen beiden Tage nicht anknüpfen, zogen aber nochmals an. Swatch gewannen 0,5 Prozent und Richemont 1 Prozent. Die Aktien sind vor allem deshalb gesucht, weil die Investoren auf eine Entspannung in der politischen Krise in Hongkong und bei dem US-chinesischen Handelsstreit setzen. Die Unternehmen sind auf dem chinesischen Markt stark präsent.

Auch Bankenwerte zeigten sich nochmals im Plus. Credit Suisse legten um 0,9 Prozent zu und UBS um 0,7 Prozent.

