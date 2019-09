FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ist am Freitag eine erfolgreiche Woche zu Ende gegangen. Der DAX knüpfte an die Vortagesgewinne an und schloss 0,5 Prozent höher bei 12.192 Punkten. Mit der Entspannung im Handelsstreit, beim Brexit und in Italien war die Grundstimmung an den Börsen nach wie vor konstruktiv. Auch die Senkung der Reserveanforderungen an Banken durch die chinesische Notenbank stützte leicht. Leicht unter den Erwartungen ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten stellten keinen Belastungsfaktor dar.

Kone bekundet Interesse an Thyssenkrupp-Aufzugssparte

Thyssenkrupp legten um weitere 4,7 Prozent zu, nachdem sich wie vom Markt erwartet der Konkurrent Kone interessiert an der Aufzugssparte gezeigt hatte. "Die Situation bei Thyssenkrupp ist sehr interessant für uns", sagte der Chef des finnischen Aufzugsherstellers, Henrik Ehrnrooth, der Rheinischen Post: "Die Aufzugssparte von Thyssenkrupp würde perfekt zu Kone passen." Allerdings erwarten Händler, dass Kone sehr hart verhandeln wird.

Kräftige Kursgewinne bei den Telekombetreibern im TecDAX löste die Aussicht auf "Ratenzahlungen" für den 5G-Netzausbau aus. Die Netzbetreiber haben sich mit dem Bundesverkehrsministerium geeinigt, den Ausbau der 4G-Netze auch in bislang unterversorgten Regionen voranzutreiben. Im Gegenzug dazu erlaubt ihnen Bundesminister Andreas Scheuer (CSU), dass die 5G-Frequenzkosten nicht auf einen Schlag beglichen werden müssen. Bei Drillisch ging es um 11,2 Prozent und bei United Internet um 7,4 Prozent nach oben.

Kurzzeitig stärker unter Druck standen Automobilaktien. Hintergrund war eine Kreisemeldung von Dow Jones Newswires, laut der das US-Justizministerium (DoJ) Kartellermittlungen gegen Ford, Honda, BMW und VW wegen der Vereinbarung mit Kalifornien zu Emissionsstandards aufgenommen hat. Das DoJ will prüfen, ob die vereinbarten Standards, die über die Vorschläge der Trump-Regierung hinausgehen, gegen das Kartellrecht verstoßen. BMW schlossen unverändert, Daimler gewannen 0,1 Prozent, während VW 0,3 Prozent nachgaben.

Bochum macht bei RWE Kasse

Keine Belastung für die RWE-Aktie war der endgültige Ausstieg der Stadt Bochum aus dem Versorger, den diese am Vorabend vermeldet hatte. Die Kommune hatte schon vor Jahren angekündigt, schrittweise auszusteigen. Die starken Kursgewinne der Aktie seit einem Jahr hätten dies attraktiv gemacht, hieß es. Für die RWE-Aktie ging es um 1,2 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,4 (Vortag: 89,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,03 (Vortag: 3,40) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner, acht -verlierer und zwei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.191,73 +0,54% +15,46% DAX-Future 12.190,00 +0,52% +15,26% XDAX 12.193,07 +0,54% +15,24% MDAX 26.010,47 +0,55% +20,49% TecDAX 2.861,90 +0,56% +16,80% SDAX 11.011,19 +0,22% +15,80% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,23 67 ===

September 06, 2019 11:46 ET (15:46 GMT)

