Berlin (ots/PRNewswire) - Ab dem 6. September nimmt Hisense erneut an der weltweit größten Verbraucherelektronikmesse in Berlin teil. An seinem ansprechenden Stand stellt Hisense Fernseher auf dem allerneuesten technologischen Stand vor. Technologisch führend und mit einem Angebot hochwertiger Artikel nimmt Hisense bei der IFA 2019 eine besondere Rolle ein.



Hisense 85-Zoll 8K TV: Ein Bild, das man gesehen haben muss



Der vernetzte Hisense 8K Smart TV lockt bei der diesjährigen IFA viele Besucher an, denn der 8K TV hat zwei Bildschirme, einen für seinen 85-Zoll (215 cm) großen Fernsehschirm, der zwecks noch detaillierter Auflösung mit einem 8K Super Resolution Upscaler ausgerüstet ist. Der Zweitbildschirm unten am Gerät dient hauptsächlich den interaktiven Funktionen, die jederzeit auf Sprachbefehle reagieren und Echtzeitinfos wie Hinweise zum Film anzeigen. Als Vernetzungszentrale im Heim kann dieser Zweitbildschirm Erstaunliches leisten, denn er kann auch andere Haushaltsgeräte kontrollieren.



Hisense 75-Zoll 8K ULED XD TV: Kontrastverhältnis von über 1:100.000



Hisense ist der Meinung, dass es sich im Entwicklungstrend der Fernsehbranche nicht um den Preis, sondern um den Hi-End-Bildschirm drehen sollte. Am 8. Juli brachte Hisense in China den weltweit ersten ULED XD TV auf den Markt. Der zuvor erschienene 65-Zoll-Bildschirm wurde nun vom neuen ULED XD TV von Hisense mit einem 75-Zoll (190 cm) großen Bildschirm und 8K-Content-Unterstützung übertrumpft. Mit dem Hisense ULED XD TV kam erstmals ein zweites Monochrom-Feld zur genaueren Leuchtkraftsteuerung hinzu. Die monochrome LCD-Ebene unter Farb-LCD-Ebene blockt die Leuchtkraft der Pixel, die eigentlich dunkel sein sollen, bevor sie auf die Farbebene gelangen, die das Gesamtbild zusammenstellt. Um einen besseren Displayeffekt zu erzielen, übernahm Hisense dessen einzigartigen Kontrollalgorithmus und setzt zur Kontrolleffizienz 5 Chips ein. Das statische Kontrastverhältnis ist damit auf über 1:100.000 gestiegen.



Hisense Laser-TV-Produkte: Höchststand der Farbwiedergabe



Als führende Marke der Laserfernseher erforscht Hisense ununterbrochen die Lasertechnik und konnte im Laufe von fünf Jahren vier technologische Veränderungen durchsetzen. Bei der IFA 2019 stellt Hisense seine gesamte Bandbreite der TriChroma Laser TVs vor, zu denen der Hisense 75-Zoll und 100-Zoll (254 cm) TriChroma Laser TV gehören. Alle Farben werden ohne Zusatz eines Farbkreises per Laser erstellt, der problemlos den branchenweit höchsten BT.2020 Standard erzielt. Das Farbspektrum übertrifft andere Displaylösungen und kann natürliche Farben weitestgehend wiedergeben. Gleichzeitig ist der 75-Zoll TV der branchenweit erste Laserfernseher mit einem Bildschirm von 75-Zoll-Größe.



Hisense Sonic Laser TV: Ton-Bild-Synchronisierung.



Hisense Sonic Screen Laser-TV überträgt den Ton (40 - 18 kHz) direkt über den Bildschirm, wobei die Membran des Distributed-Mode-Lautsprechers den Sound auf der gesamten Oberfläche in komplexen Klangmustervibrationen wiedergibt. Dadurch werden gleichbleibende Ausgabestufen und zeitlich unverzerrte Reaktionen in alle Richtungen gewährleistet. Den größten Vorteil des Hisense Sonic Screen Laser-TV ist die gefühlte Sychronisierung aus der Kombination von Ton und Bild. Auch Soundeffects werden besser wiedergegeben als über herkömmliche fernsehinterne Lautsprecher. Die Massenfertigung des Hisense Sonic Screen Laser-TV wird noch dieses Jahr anlaufen.



Hisense Social TV: Aktiv in Social Media mit dem Großbildschirm



Wie sieht der Fernseher der Zukunft aus? Hisense widmet sich durch die Integration von TV, KI, IoT und sozialen Szenarien dem Social-Media-Erlebnis. Hisense stellt bei der IFA 2019 seinen Social TV vor, zu dem interaktive Funktionen wie Video-Chat mit 6 Teilnehmern, KIOT, zukünftige Live-Szenarien, visuelle Erkennung über KI, AR (erweiterte Realität), 3D-Avatar und geteiltes Kino gehören. Als Zentrale des vernetzten Heims kann der Hisense Social TV auch eine dynamische, interaktive Steuerung der vernetzten Klimaanlage, des vernetzten Kühlschranks, der Gardinen usw. realisieren.



Darüber hinaus haben Hisense, Gorenje und ASKO viele neue Produkte auf den Markt gebracht, u. a. Klimaanlagen, Kühlschränke und Waschmaschinen. Durch ein bisher unerreicht großes Angebot und vollständige Produktkategorien steht die Markengruppe von Hisense bei der IFA 2019 im Vordergrund.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971286/Hisense_TV_IFA2019.jpg



