- Elektromobilität: Mit SUPERB iV und CITIGOe iV beginnt für SKODA

eine neue Ära

- Ganzheitlich: Autohersteller bündelt elektrifizierte Fahrzeuge

und Mobilitätslösungen unter der Submarke SKODA iV

- Messepremiere für SUPERB SCOUT: überarbeitete SUPERB-Familie mit

neuem multifunktionalem Kombi

- Premiere für MONTE CARLO Modelle: SCALA und KAMIQ mit

sportlicher Lifestyle-Variante

- Ausbau der G-TEC-Flotte: SCALA und KAMIQ mit umweltfreundlichen

und effizienten Erdgasantrieben

- SKODA AUTO DigiLab stärkt Innovationskraft und digitale

Entwicklungskompetenz

- SKODA AUTO präsentiert seine Neuheiten vom 10. bis 22. September

auf der IAA in Halle 3.0, Stand A11 Mit der neuen Submarke SKODA iV und den beiden ersten elektrifizierten Serienmodellen SUPERB iV* und CITIGOe iV startet der tschechische Automobilhersteller in die Elektromobilität. Neben dem ersten SKODA mit Plug-in-Hybridantrieb im SUPERB iV erweitert darüber hinaus eine robuste SCOUT-Version die Palette des kürzlich überarbeiteten Flaggschiffs. Die neuen Top-Ausstattungsvarianten MONTE CARLO des SCALA und des City-SUV KAMIQ versprühen in bester SKODA Tradition sportlichen Lifestyle; die beiden neuen G-TEC-Versionen vergrößern das SKODA Angebot effizienter und besonders umweltfreundlicher Erdgas-Fahrzeuge (CNG). Auch beim Thema Digitalisierung treibt SKODA die Umsetzung seiner Strategie 2025 konsequent voran: Das SKODA AUTO DigiLab hat mehrere neue digitale Dienste auf den Markt gebracht.



Elektromobilität: SKODA ist mit der Submarke iV in ein neues Zeitalter gestartet



Mitte Mai präsentierte das Unternehmen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava seine neue E-Mobilitäts-Submarke iV. Dabei zeigte der Hersteller auch die beiden ersten elektrifizierten Serienmodelle der bisherigen Unternehmensgeschichte: Der rein elektrische CITIGOe iV und der SUPERB iV mit Plug-in-Hybridantrieb machen E-Mobilität ,Simply Clever' - mit kurzen Ladezeiten, hohen Reichweiten und erschwinglichen Preisen. Damit startet SKODA offiziell ins Zeitalter der Elektromobilität und stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. In Mlada Boleslav werden seit September 2019 Elektrokomponenten für den Volkswagen Konzern produziert. Parallel unterstützt die Marke den Aufbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge - bis 2025 plant das Unternehmen rund 7.000 Ladepunkte in und um seine Werke und stellt dafür rund 32 Millionen Euro bereit. Zudem wird auch die Belegschaft umfassend auf die Anforderungen der Elektromobilität vorbereitet; bereits über 13.000 Mitarbeiter wurden für die Produktion von Elektrofahrzeugen geschult.



SKODA SUPERB iV und SKODA CITIGOe iV erste elektrifizierte Modelle



Der SKODA SUPERB iV und der SKODA CITIGOe iV sind die ersten elektrifizierten Serienmodelle in der 124-jährigen Unternehmensgeschichte. Ab Anfang 2020 ist das Flaggschiff SUPERB mit einem Plug-in-Hybridantrieb verfügbar, der einen effizienten Benzinmotor mit einem Elektromotor kombiniert. Als erstes SKODA Serienfahrzeug wird der CITIGOe iV ausschließlich von einem 61 kW starken Elektromotor angetrieben. Die praxisnahe Reichweite beträgt bis zu 260 Kilometer. Damit ist der Kleinstwagen nicht nur rein batterieelektrisch, sondern auch lokal komplett emissionsfrei unterwegs.



SKODA SUPERB erstmals auch als SCOUT-Version



Mit der gezielten Produktaufwertung vier Jahre nach dem Start der dritten Generation des SKODA SUPERB hat das neue Modell neben behutsamen optischen Änderungen vor allem neue Technologien erhalten und wird erstmals auch als robuste SCOUT-Variante angeboten. Technisches Highlight sind die neuen Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer. Der ausschließlich als COMBI erhältliche SKODA SUPERB SCOUT kombiniert mit robusten Karosserieverkleidungen, Allradantrieb und einem Schlechtwegepaket mit erhöhter Bodenfreiheit Offroad-Tugenden mit der Eleganz eines multifunktionalen Lifestyle-Kombis und allen Vorzügen der SUPERB-Familie.



MONTE CARLO und G-TEC: Neue Varianten für SCALA und KAMIQ



Mit den beiden neuen MONTE CARLO-Versionen für die Modelle SCALA und KAMIQ erweitert die tschechische Marke ihre Palette sportlicher Lifestyle-Varianten in die Kompaktklasse und in das Segment der City-SUV. Beide Fahrzeuge treten mit markanten schwarzen Elementen sportlicher auf und bieten eine verbesserte Ausstattung. Sie werden noch vor Ablauf des Jahres in den Märkten eingeführt. Ebenfalls noch 2019 erweitern der SCALA G-TEC* und der KAMIQ G-TEC* das SKODA Angebot besonders umweltfreundlicher und effizienter Erdgasvarianten. Auf der IAA 2019 in Frankfurt präsentiert SKODA die seriennahen Studien des SCALA G-TEC und KAMIQ G-TEC.



SKODA AUTO DigiLab: Innovationskraft und digitale Entwicklungskompetenz



Als wesentliches Instrument und Treiber vieler digitaler Innovationsprozesse dient das SKODA AUTO DigiLab. Diese Innovationswerkstatt mit ihren Standorten in Prag, Tel Aviv und Peking stärkt die Entwicklungskompetenz der Marke im Bereich Digitalisierung. Einige der vielen Projekte umfassen den Mobilitäts- und Sozialservice ,CareDriver' für Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderungen, das e-Scooter-Sharing ,BeRider' oder ,WeShare'. Bei WeShare handelt es sich um einen elektrischen Carsharing-Service. Damit bietet WeShare emissionsfreie und nachhaltige urbane Mobilität. Mit geteilter (Elektro-) Mobilität trägt WeShare dazu bei, dass Städte sauberer und leiser werden und mehr Lebensraum für alle Menschen entsteht. Der im Juni 2019 in Berlin von Volkswagen erfolgreich gestartete Service wird 2020 gemeinsam mit SKODA in Prag ausgerollt.



