Berlin (ots/PRNewswire) - Am 6. September wurde offiziell die IFA 2019 in Berlin eröffnet. Das international führende Haushaltsgeräteunternehmen Hisense Group trat in bisher unerreichter Stärke gleich mit drei großen Marken auf: Hisense, Gorenje und ASKO, wodurch das Unternehmen zum Kernthema der Ausstellung wurde.



Der technologisch führende Hisense Laser-TV sowie der extrem durchdachte Gorenje Kühlschrank mit Hi-Tech-Anwendungen und die ASKO Luxusküchengeräte stehen den Besuchern der Messe zur Ansicht bereit. Durch diese drei innovativen Markenprodukte wird Hisense zu einem der Haushaltsgeräteanbieter, die in den meisten eigenständigen Kategorien vertreten sind.



Hisenses überragende Position auf den europäischen Märkten hat von Anfang an für Aufmerksamkeit gesorgt. Seit 2006 verfolgt Hisense die Strategie der "Markenglobalisierung" und konnte mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 20 % den rapiden Entwicklungstrend aufrechterhalten. Für Hisenses strategische Internationalisierungsplanung ist der europäische Markt ausschlaggebend. Nach einer zehnjährigen Entwicklungsphase hat Hisense hauptsächlich für den deutschen Markt ein Vertriebsnetz aufgebaut, das nun auf Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich und andere Märkte erweitert wird. Zudem hat Hisense seine europäische F&E-Zentrale und ein Fertigungswerk eingerichtet, um die Produkte lokal herstellen zu lassen. Das Verkaufsvolumen der Hisense Marke stieg im europäischen Markt von Januar bis Juli 2019 um 19,4 % im Vergleich zum Vorjahr, und auf so wichtigen Märkte wie Deutschland und Großbritannien konnte ein Wachstum von über 20 % verbucht werden.



Derweil konnte Hisense seinen Einstieg in den europäischen Markt durch Fusionen und Übernahmen beschleunigen. Im August 2018 schloss Hisense die offizielle Übernahme des europäischen Haushaltsgerätekonzerns Gorenje ab. Durch sein starkes Markenbewusstsein zählt Gorenje zu einem der führenden Hersteller von hochwertigen Haushaltsgeräten in Europa. Gorenje ist Eigentümer von Luxusmarken wie ATAG und ASKO und verfügt über ein europäisches Werk. Mit Gorenje war Hisense in der Lage, Komplettprodukte und ein vollständiges Forschungs-, Fertigungs- und Vertriebssystem zu etablieren, was die Marktentwicklung nur beschleunigt hat.



Dank des Sponsoring der UEFA EURO 2016 und des 2018 FIFA World Cup ist das Hisense Markenbewusstsein in Europa beträchtlich gewachsen. Auch im kommenden Jahr wird Hisense der offizielle Partner der UEFA EURO 2020 sein. Je näher die Europa-Meisterschaft heranrückt, umso mehr wird das Wachstum von Hisense in Europa steigen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971263/Hisense_Gorenje_ASKO_IFA2019.jpg



Pressekontakt:



Kaidi Wang

wangkaidi@hisense.com

+86-17667533115



Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/4368589