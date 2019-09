Sehnde (ots) - Bei V-LINE EUROPE, weltweit führend in der MRO-Ersatzteilbeschaffung, übernimmt erstmals seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1989 ein neuer CEO die Geschäftsführung.



Tilman Mieseler, Geschäftsführer der Dornier CST Saudi Ltd., einer führenden deutsch-saudischen Beratungsgruppe, übernimmt Anfang November die Leitung der V-LINE EUROPE GmbH, während V-LINE-Gründer Detlef Daues in den aktiven Beirat der Gruppe wechselt. Daues, der über mehr als vierzig Jahre Erfahrung beim Thema MRO-Versorgung verfügt, hat maßgeblich das integrierte Beschaffungsmodell von V-LINE entwickelt. Die heutige weltweite Stärke der Gruppe basiert auf dem unter seiner Ägide erfolgten Ausbau der V-LINE-Standorte in Saudi-Arabien, USA, Mexiko, Korea, China und Japan. Die beiden Personalien wurden im Rahmen der Feiern zum 30-jährigen Jubiläum von V-LINE bekannt gegeben, die diese Woche im Hannover Congress Centrum stattfinden.



Mieseler, Absolvent des Instituts für Angewandte Geologie der Ruhr-Universität Bochum, ist Diplom-Geograph mit den Schwerpunkten Physikalische Geographie, Angewandte Geophysik und Hydrogeologie. Er gehörte zum Forschungsteam für ein EU-Projekt mit dem Schwerpunkt grenzüberschreitende Wasserwirtschaft für acht EU-Länder. Bei der von der Bundesregierung geförderten Unternehmensberatung GIZ International Services war er Senior Projektmanager für die Wasserressourcen-Projekte des saudi-arabischen Ministeriums für Wasser und Elektrizität in der Rub al Chali-Wüste. Von Dornier Consulting rekrutiert, stieg Mieseler schnell zum Managing Director bei Dornier CST Saudi Ltd. in Riad auf.



Bei seiner Bekanntgabe des Führungswechsels erläuterte Detlef Daues: "Das sogenannte 'Internet der Dinge' wird das Konzept der MRO-Lieferkette grundlegend verändern. Vorhersehbare Nachfragen machen es möglich, neue Allianzen zu bilden und die Kosten drastisch zu senken. Zugleich werden Verfügbarkeiten erhöht und Leerstände vermieden. Dies alles erfordert ein anderes und frisches Denken in der V-LINE-Führungsspitze - und darüber hinaus neue Fähigkeiten. Tilman Mieseler, 45 Jahre alt, bringt dieses Denken mit und wird den Generationswechsel bei V-LINE vorantreiben. Durch den Aufbau von Organisationsstrukturen und Kundenservices für Regierungs- und Privatunternehmen in Saudi-Arabien in den vergangenen zehn Jahren hat er seine Fähigkeiten für die Entwicklung einer Unternehmenskultur mit hohen moralischen Werten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Deshalb war Tilman Mieselers Kandidatur meine erste Wahl."



Über die V-LINE GROUP



Die V-LINE GROUP ist eine international tätige Unternehmensgruppe. Hauptsitz der V-LINE EUROPE GmbH ist Sehnde bei Hannover in Deutschland. V-LINE bietet End-to-End-Supply-Chain-Lösungen in zwanzig Ländern an: über eine Tochtergesellschaft in Saudi-Arabien vor allem im Mittleren Osten und über Service-Büros in anderen Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrats und in Mexiko. Die V-LINE-Logistikzentren in den USA, China, Japan und Korea bieten Industriebetrieben integrierte Dienstleistungspakete mit dem Ziel, die Gesamtbetriebskosten für MRO-Ersatzteile aus dem Ausland zu senken und zugleich strengste globale Lieferstandards zu erfüllen. Das maßgeschneiderte Beschaffungsportfolio von V-LINE erleichtert den Ersatzteilfluss von der Bestellung bis zur Auslieferung und steuert die Komplexität durch moderne IT- und Systemintegration mit Lieferanten, Logistikdienstleistern und Industriebetrieben.



Tilman Mieseler, neuer Geschäftsführer der V-LINE EUROPE GmbH beginnend im November 2019



Detlef Daues, Gründer und aktueller Geschäftsführer der V-LINE EUROPE GmbH



