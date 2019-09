Leicht unter Abgabedruck steht heute in den USA die Aktie von Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2). Der Börsengang des Unternehmens erfolgte erst vor wenigen Wochen und schon der Platzierungspreis der Aktien in Höhe von 36 US-Dollar je Aktie wurde als überzogen kritisiert. Dies hinderte die Aktie, in der ersten Euphorie nach dem IPO, jedoch nicht daran zu steigen und zu steigen. So wurden hier in der Spitze sogar schon mehr als 100 US-Dollar bezahlt.

Zuletzt kam es dann zu einem leichten Kursrückgang, wohl weil einige Anleger durchaus eine gewisse Angst vor der Vorlage der Quartalszahlen hatten. Doch diese fielen, ebenso wie auch der Ausblick, prinzipiell sehr gut aus. Das Problem hier ist halt nur, dass die Bewertung der Aktie so hoch war und immer noch ist, dass selbst sehr gut nicht mehr gut genug ist. Folgerichtig kommt es heute eben zu leichten Kursverlusten.

