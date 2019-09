Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Xi'an, die 3.100 Jahre alte antike Hauptstadt der chinesischen Provinz Shaanxi und bekannt für ihre Terrakotta-Krieger und -Pferde, hat diese Woche ihr Nachttourismusprogramm (das "Programm") vorgestellt - ein neues Highlight für Besucher der Stadt. Im Rahmen des Programms sollen bis 2020 insgesamt 30 nächtliche Streckenführungen quer durch die Stadt entstehen. Dem Einzelhandel soll das einen Umsatzzuwachs von mehr als 50 Mrd. CNY einbringen.



Kang Lifeng, stellvertretender Leiter des Kultur- und Fremdenverkehrsamts von Xi'an, kommentierte: "Mit diesem neuen Nachttourismusprogramm haben wir jeden Aspekt des städtischen Tourismus abgedeckt - von nächtlichen Stadtrundfahrten über Darbietungen bis hin zu Catering und Shopping. Wir hoffen, dass wir mit dem neuen Programm die Besucher und unsere Einwohner dazu anregen, die Vitalität unserer Stadt zu teilen."



Die Stadtmauer sowie der Stelenwald, ein erlebbares Museum für Steinstelen, Epigraphen und Steinskulpturen aus vergangenen Dynastien, verlängern ihre Öffnungszeiten. In den Ming-Dynastien waren diese Stätten Teil der Befestigungsanlage von Xi'an. Sie liegen auch an der neuen Strecke und sind eine echte Attraktion für Besucher, die die Vitalität der antiken und blühenden Stadt hautnah erleben können.



Neben eigens kreierten modernen Gesangs- und Tanzdarbietungen wie der South Gate Welcoming Ceremony, Everlasting Regret und Tang-Tanzeinlagen unterhält die Stadt mit lokalen opernartigen Qin-Darbietungen, Schattenspielen und Konzerten im antiken Stil. Das kulturelle Angebot wird an die jeweilige Saison angepasst, und die Darbietungen vermischen zeitgenössische Einflüsse mit lokaler Kultur und Tradition.



Darüber hinaus werden Besucher eingeladen, an verschiedenen kulturellen Erlebnisprojekten teilzunehmen - beispielsweise um die 100 Marktnächte, die bis Ende 2020 im Rahmen der Nightlife-Route veranstaltet werden. Dekorierte Straßenbeleuchtungen führen Besucher zu spannenden Nachtaktivitäten wie lokale Garküchen, Souvenirshops und Nachtmärkte.



In der Metropole wird die Personenbeförderung ausgeweitet und verbessert, unter anderem durch mehr Busverkehr am Abend, längere Betriebszeiten je nach Kapazität und Passagieraufkommen sowie Online-Taxidienste und Schulung von Taxifahrern. Darüber hinaus plant die Regierung den Ausbau von Wanderwegen, Kriechspuren und öffentlichen Fitnessbereichen für Einwohner und Besucher.



"Das Nachttourismusprogramm ist Teil der städtischen Gesamtstrategie für den Tourismussektor. Dabei geht es darum, die touristische Industriekette in Xi'an auszudehnen und die wirtschaftliche Rendite zu steigern", ergänzte Kang Lifeng.



Informationen zu Xi'an



Xi'an, die Hauptstadt der westchinesischen Provinz Shaanxi, ist ein internationales Touristenziel, das auf über 3000 Jahre Geschichte blickt und weltbekannte Attraktionen bietet, wie z. B. die Terrakotta-Krieger und -Pferde und die antike Stadtmauer. Die Stadt, die auch als "Chinas Freilichtmuseum" bezeichnet wird, war einst der Ausgangspunkt der Seidenstraße, ein altes Netzwerk von Handelswegen, das während Chinas Han-Dynastie aufgebaut wurde und durch den Handel den Osten mit dem Westen verband.



