Die Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) wurde am 6.September eröffnet. Die IFA Berlin ist die wichtigste internationale Messe im Bereich Unterhaltungselektronik, Kommunikation und IT-Erzeugnisse. Auf der IFA werden jedes Jahr die ausgereiftesten Produkte und Technologien zusammengetragen und vorgestellt, um den Trends und den Konzepten im Massenkonsum mit einer starken Marktposition eine Orientierung zu bieten. Die Auszeichnung "IFA Product Technical Innovation Award?, die von der International Data Group (IDG) und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag verliehen wird, und die Spitze der Innovation in der Produkttechnologie hervorhebt, ist eine internationale Auswahl für globale Unterhaltungselektronikmarken. COLMO (SZSE: 000333), ein Pionier in der Haushaltsgerätebranche, wurde dieses Jahr mit zwei IFA Product Technical Innovation Awards in Gold geehrt.

Das Leben ist außergewöhnlich COLMO Klimaanlagen werden auf der IFA offiziell vorgestellt

Die Standklimaanlage COLMO Turing Floor Standing AC hat im Bereich der Klimaanlagentechnologie viele bahnbrechende Erfolge erzielt und im Rahmen der IFA Product Innovation Technical Awards 2019 die Auszeichnung IAQ Technology Innovation Gold Award erhalten.

In Übereinstimmung mit dem "einfach außergewöhnlich?-Konzept der Marke kombiniert die Klimastandanlage COLMO Turing Floor Standing AC externe Ästhetik mit internen technischen Leistungsmerkmalen, um den hohen Ansprüchen der Verbraucher im Hinblick auf Technologie und Ästhetik gerecht zu werden und gleichzeitig ein KI-Mikroökosystem im häuslichen Bereich zu schaffen.

Windstilles System. Um der verbreiteten Klage entgegenzuwirken, dass Klimaanlagen zu harsch sind und sogar Unbehagen bereiten können, sind Klimaanlagen von COLMO mit einem windstillen System ausgestattet, das den starken Luftstrom abmildert, um Kühle ohne Wind zu erzeugen. Im windlosen Modus betrieben bescheren sie Verbrauchern einen gesünderen, frischen, milden Wind.

Frischluftsystem mit Mikroüberdruck. Ausgrund der Klage, dass traditionelle Klimaanlagen zu einer Verschlechterung der Luftqualität beitragen, weil die Klimaanlage dauerhaft betrieben wird, ohne die Fenster zu öffnen, sind die Klimaanlagen von COLMO mit einem Frischluftsystem mit Mikroüberdruck ausgestattet. Sie verwenden eine eigenständige, zentrifugale Windradtechnologie mit hohem statischen Druck, die die frische Außenluft durch einen HEPA-Hochleistungsfilter passieren lässt und für Mikroüberdruck im Raum sorgt.

Selbstreinigendes Filtersystem. Um das Reinigungsproblem traditioneller Klimaanlagenfilter zu lösen, ist die COLMO-Klimaanlage mit einem selbstreinigenden Filtersystem ausgestattet, das die Filterbürste aus der Tiefe des Wasserspeichers reinigt. Ganz so als ob Sie den Filter ausgewechselt hätten, genießen Sie jederzeit eine frische und saubere Brise.

Intelligentes "Angel Eye?. Durch den Einsatz von intelligenter Wärmesensorik erfasst das "Angel Eye? jede Änderung Ihrer Körpertemperatur, woraufhin die Temperatur, die Gebläsestufe und die Ausrichtung der Klimaanlage angepasst werden. Intelligenz gegen Kälte.

COLMO ist der Auffassung, dass Technologie nicht einfach ein kaltes Substantiv oder ein schlichtes Werkzeug sein sollte, sondern glaubt vielmehr, dass Technologie uns Einblicke in die grundlegenden Bedürfnisse, die Weisheit und die Evolution des Menschen gibt. Technologie ist eine Erweiterung dessen, was wir tun und wie wir es tun, und sollte stets dem Streben nach Qualität unterstellt sein und unser Leben mit Inspirationen und Überraschungen erfüllen.

