ENSCHEDE, Niederlande, Sept. 07, 2019), ein schnell wachsender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und tragbaren Stromzufuhrlösungen, gibt den Erwerb des Energiespeichersystemintegrators LiiON, LLC) bekannt. Die Akquisition wird voraussichtlich im vierten Quartal, nach Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, abgeschlossen sein.



"Liion passt wirklich gut zu uns, mit seinen talentierten Mitarbeiten, innovativen Lösungen und seinen in den schnell wachsenden Vertikalen von USV-Rechenzentren (USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung), Telekommunikation, Kabel und anderen Energiespeichermärkten branchenführenden Kunden", sagte T. Joseph Fisher III, CEO von Lithium Werks.

"Durch diese Akquisition wird Lithium Werks sowohl neuen als auch bestehenden Kunden eine vertrauenswürdige One-Stop-Plattform für vollintegrierte Lösungen bieten können, angefangen bei den Batteriezellen und -modulen bis hin zu Energiemanagementsystemen und Softwarelösungen", setzte Fisher fort.

Die Marke LiiON bleibt erhalten und ihr Management wird dem breiteren Management-Team von Lithium Werks beitreten, wodurch sich die Belegschaft von Lithium Werks auf mehr als 400 Mitarbeiter weltweit vergrößert.

Die Akquisition stärkt nicht nur die Präsenz von Lithium Werks in den USA, sondern wird auch LiiON helfen, seine geschäftliche Reichweite in Europa und Asien auszudehnen.

"Wir freuen uns, Teil des Lithium-Werks-Teams zu werden, das uns helfen wird, unseren Kundenstamm international zu vergrößern", sagte Gary Gray, Gründer und CEO von LiiON.

Die proprietäre Architektur und das Embedded Battery Management System (BMS) von LiiON ermöglicht eine sichere Integration mit vielen einzigartigen Protokollen und Anwendungen, einschließlich der LiiON eBlockchain, die mit den meisten Lithium-Chemikalien kompatibel ist.

LiiON verfügt über UL CERTIFIED Backup-Strominstallationen in Edge-, Modul-, Enterprise-, Cloud-, Kollokations- und Hyperscale-Anwendungen in den Segmenten Rechenzentren, Banken, Gesundheitswesen, Behörden, Einzelhandel, Industrie und Versorgungsunternehmen.

Lithium Werks expandiert schnell, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen, da es weiterhin eine nahezu unersättliche Nachfrage nach Batterien erfüllt.

Der Zeitpunkt der LiiON-Übernahme könnte nicht besser sein. Die Übernahme fällt mit der Einführung von zwei neuen Produktlinien auf der Battery Show in Novi, Michigan, im September dieses Jahres zusammen. Die Produktfamilien 12V7 und Lithium Rack Storage (LRS) stellen unter anderem perfekte Lösungen für USV dar. Beide Teams werden auf der Battery Show am Stand Nr. 1627 vertreten sein, um Fragen und Anfragen zu beantworten.

"Energiespeicherung ist ein integraler Bestandteil des globalen Übergangs zu erneuerbaren Energien. Da unsere Lithium-Ionen-Batterien deponiesichere Materialien enthalten, die recycelbar sind und eine Lebensdauer haben, die dreimal so lang ist wie bei Bleisäurebatterien, sind wir in einer starken Position, um sicherzustellen, dass der Energieübergang nachhaltig vonstatten geht", so Fisher.

Mit der Einbeziehung von LiiON und neuen Produktlinien festigt Lithium Werks seine Position in den USV- und Energiespeichermärkten und setzt seinen Weg zum weltweiten Erfolg in den aufstrebenden Megatrend-Märkten fort.

Über Lithium Werks

Lithium Werks ist ein schnell wachsendes globales Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterien mit Produktions- und Vertriebseinrichtungen in den Niederlanden, den USA und China sowie Niederlassungen in den Niederlanden, den USA, Nordirland, Großbritannien und Norwegen. Lithium Werks liefert Zellen, Module, Energiemanagementsysteme und Software für Märkte wie Industrie, Transport, Seefahrt und Energiespeichersysteme.

Über LiiON

LiiON LLC ist ein führender Anbieter von aufstrebenden Standby- und Unterbrechungsfreie Stromversorgungslösungen (USV) auf Lithium-Ionen-Basis für die Rechenzentrums-, Telekommunikations- und Kabelindustrie. Es hat seinen Geschäftssitz in East Dundee, Illinois, USA, und Tampa, Florida, USA, und hat 2015 das erste UL-zertifizierte Lithium-Batterie-Backup-System für USV-Systeme weltweit geschaffen. LiiON hat bisher mehr als 70 MW an Lithium-Systemen in Anwendungen wie Datenzentren, Energy Response und Frequenz-/Stromspannungsregulierung bei führenden Fortune-500-Unternehmen installiert und gewartet.

Ansprechpartner für Medien

MediaRelate@LithiumWerks.com

Oliver Atkin +44 (0) 7595344690

Ansprechpartner für Investoren

investor.Relations@LithiumWerks.com

Jason Park +47 406 05729