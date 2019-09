Schmierstoffe und Flüssigkeiten der Marke Mobil für den Einsatz im Porsche-Formel-E-Rennwagen

ExxonMobil baut seine weltweite geschäftliche und technische Partnerschaft mit Porsche aus und kooperiert mit dem deutschen Luxus-Automobilhersteller bei seinem Formel-E-Serienauto für die Saison 2019 2020. Die neue Partnerschaft ist der erste Einstieg von ExxonMobil in den Elektromotorsport.

ExxonMobil is expanding its global business and technical partnership with Porsche by teaming with the luxury German automaker on its Formula E series car for the 2019 2020 season. (Photo: Business Wire)

Ab dem ersten Rennen in Saudi-Arabien Ende dieses Jahres wird ExxonMobil Porsche mit leistungsstarken elektrischen Antriebsflüssigkeiten der Marke Mobil beliefern, die eigens für die speziellen Anforderungen von Elektrofahrzeugen entwickelt wurden.

"Unser Einstieg in die Formel E mit Porsche ist nicht nur eine Erweiterung unserer erfolgreichen Geschäftsbeziehung, sondern auch eine Erweiterung einer erfolgreichen Partnerschaft im Rennsport", sagte Russ Green, Vizepräsident für Fertigschmierstoffe bei ExxonMobil. "Während Porsche sich dem Wettbewerb stellt und die Leistungsfähigkeit seiner Elektrofahrzeugtechnologie demonstriert, entwickelt ExxonMobil eine komplette Reihe von Schmierstoffen der Marke Mobil, um dem neuen Formel-E-Team von Porsche zu helfen, auf seiner Erfolgsgeschichte im Rennsport weltweit aufzubauen. Motorsport ist das ultimative Testgelände, um Hochleistungs-Schmierstoffe und -Flüssigkeiten weiterzuentwickeln."

Fahrzeuge, die im Elektromotorsport konkurrieren, profitieren von einer leistungsstarken Schmierstofftechnologie, die spezielle Vorteile bietet, die für den Akku des Fahrzeugs erforderlich sind, wie elektrische Leitfähigkeit, Kühlfähigkeit und Materialkompatibilität.

"Als wichtiger technischer Partner seit mehr als 20 Jahren versteht kein anderer Schmierstofflieferant die Performance-Philosophie von Porsche wie ExxonMobil", sagte Fritz Enzinger, Vizepräsident von Porsche Motorsport. "ExxonMobil ist nicht nur ein wertvoller Partner für unser kommerzielles Geschäft, sondern auch ein wichtiger Teamkollege bei der Jagd nach Siegen und Meisterschaften von Sebring bis Le Mans. Sie waren eine natürliche Ergänzung zu unserem Formel-E-Team, da wir in eine aufregende neue Ära des Rennsports für Porsche eintreten."

Die neue technische Partnerschaft ergänzt die bestehende Palette der globalen Motorsportaktivitäten von ExxonMobil zusammen mit Porsche, darunter die World Endurance Championships, die IMSA WeatherTech SportsCar Championship, der Porsche Mobil 1 Supercup, der Porsche Carrera Cup und zahlreiche Kundenrennsportaktivitäten auf der ganzen Welt.

Über ExxonMobil

ExxonMobil, das größte börsennotierte internationale Öl- und Gasunternehmen, nutzt Technologie und Innovation, um den weltweit wachsenden Energiebedarf zu decken. ExxonMobil verfügt über einen branchenführenden Bestand an Ressourcen, ist einer der größten Raffinerien und Vermarkter von Mineralölprodukten, und sein Chemieunternehmen ist eines der größten der Welt.

Über ExxonMobil im Motorsport

Der Rennsport bietet ExxonMobil und seinen Schmier- und Kraftstoffmarken das ultimative Testgelände, um die Technologien in unserem Angebot an Ölen, Schmierstoffen und Kraftstoffen zu verbessern. In jeder Rennsaison werden unsere fortschrittlichen Produkte eingesetzt, um die Leistung und Effizienz der Fahrzeuge zu verbessern. Die Produkte von ExxonMobil dienen als Schmiermittel der Wahl für viele der weltweit besten Rennteams, die in hochanspruchsvollen Motorsportserien antreten. Das Wissen, das wir durch diese Partnerschaften gewinnen, hilft unseren Wissenschaftlern und Ingenieuren dabei, die Grenzen bei der Entwicklung modernster Technologien zu überschreiten.

ExxonMobil verbleibt in einer stolzen Partnerschaft mit Aston Martin Red Bull Racing, Stewart-Haas Racing in der NASCAR Sprint Cup Serie, Porsche, Bentley und TOYOTA GAZOOO Racing im FIA World Endurance Championship, Corvette Racing, Porsche Nordamerika, Lexus und Acura/Caterpillar in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship sowie zahlreichen Teams, die an Serienrennen weltweit teilnehmen.

Weitere Informationen über ExxonMobil und seine Marken finden Sie unter www.exxonmobil.com oder folgen Sie uns auf Twitter www.twitter.com/exxonmobil.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

