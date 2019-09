Wochenrückblick KW36: Hoffnung im Handelsstreit, Beruhigung der Lage in Italien und Hongkong

So schnell kann es gehen. Der DAX kämpfte sich in dieser Woche über die Marke von 12.000 Punkten zurück. An den US-Börsen sind sogar neue Höchststände wieder ein Thema. Unter anderem, weil Anleger an eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China glauben sowie die Entspannungen in Hongkong und Italien positiv aufgenommen haben. Selbst das Brexit-Chaos scheint niemanden am Markt zu stören.

Deutschland

Die Nordex-Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen zumindest etwas stabilisieren. Von einer Trendwende scheint es im Fall des SDAX- und TecDAX-Wertes derzeit keine Spur zu geben, obwohl das Unternehmen nicht müde wird, die verbesserte Auftragslage herauszustellen. Mehr dazu hier.

VARTAs Unternehmensgeschichte reicht bis in das Jahr 1887 zurück. Seitdem hat sich die Unternehmensstruktur mehrmals verändert. Die börsennotierte VARTA AG ist vor allem für seine Mikrobatterien bekannt. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern bei Hörgerätebatterien und ist im Bereich Lithium-Ionen Knopfzellen stark vertreten. Dieser Bereich bietet viel Potenzial. Schließlich werden elektronische Geräte immer kleiner und müssen nach Möglichkeit kabellos sein. Mehr dazu hier.

