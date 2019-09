Traditionell haben US-Wahlen einen langen Vorlauf. Mehr als ein Jahr zuvor geht es bereits jetzt hoch her. Am 4. September fand unter der Überschrift "Klimakrise" eine weitere TV-Debatte statt. Die teilnehmenden Kandidaten präsentierten kühne Pläne und warfen mit Wahnsinnssummen um sich. Lass uns das also ein bisschen weiterspinnen, um bereits jetzt abzuschätzen, was hier auf Aktien wie Nordex (WKN: A0D655), BASF (WKN: BASF11) oder Siemens (WKN: 723610) zukommt. Trillionen für die Umwelt! Manche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...