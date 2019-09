Der August war ein turbulenter Monat an der Börse und der anhaltende Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China war der Hauptgrund dafür. Neue Zölle wurden angekündigt, sowohl die neuen als auch die zuvor bestehenden Zölle wurden anschließend erhöht, China suchte mit eigenen Zöllen Vergeltung und Präsident Trump ging sogar so weit, amerikanische Unternehmen, die mit China Geschäfte machen, zu ermutigen, nach Alternativen zu suchen. Es gab hier viel zu beachten, also hier ein kurzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...