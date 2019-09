Es kommt Bewegung in den festgefahrenen Ukraine-Russland-Konflikt: Beide Länder haben begonnen, Gefangene in ihre Ursprungslänger zurückzubringen.

Im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland haben Moskau und Kiew mit dem größten Austausch von politischen Gefangenen seit Jahren begonnen. Das meldeten russische Agenturen und das ukrainische Fernsehen am Samstag. In Moskau startete auf dem Flughafen Wnukowo eine ukrainische Maschine mit Gefangenen, in Kiew auf dem Airport Borispol ein russisches Flugzeug mit Inhaftierten. Kremlchef Wladimir Putin hatte zuvor den großen und richtungsweisenden Austausch angekündigt, der die Beziehungen beider Länder verbessern soll. Ausgetauscht werden sollten auf jeder Seite 35 Gefangene. Offiziell bestätigt war die Zahl zunächst nicht.

Unter ihnen waren auch die 24 ukrainischen Seeleute, die seit November vorigen Jahres in russischer Haft sind, wie der Anwalt Nikolai Polosow der Staatsagentur Tass sagte. Der Austausch habe begonnen, meinte er. Zwei Busse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...