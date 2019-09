Berlin (ots) - Die Berliner Digitalbank N26 sagt den etablierten Geldhäusern den Kampf an. "Wir haben die großartige Möglichkeit, in weniger als zehn Jahren die wertvollste deutsche Bank zu werden", sagt Deutschlandchef Georg Hauer im Interview mit dem Fachdienst "Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI".



