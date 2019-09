DGAP-Media / 2019-09-07 / 15:04 Presseinformation *Angst und Panik beim Tierarztbesuch? - Ohne mich!* *Tierarztbesuch, Reisestress oder Feuerwerk - planbare und dennoch für viele Tiere beängstigende Situationen. Vet-Concept bietet zwei bewährte Produkte, die Hunden und Katzen helfen können, Stresssituationen besser zu meistern.* Besonders in der Tierarztpraxis, wo ungewohnte und unangenehme Manipulationen toleriert werden müssen, reagieren viele Tiere mit Panik. Sie können nicht adäquat auf die Situation reagieren, weil sie falsch oder gar nicht darauf vorbereitet wurden. Zwangsmaßnahmen verschlimmern das Gefühl der Panik und Ausweglosigkeit noch. Hunde und Katzen sind nicht in der Lage Situationen rational zu bewerten, sie reagieren rein instinktiv oder konditioniert. Daher sollte man nie aus den Augen verlieren, dass ein Tier mit seinem Verhalten die Summe seiner bisher gemachten Erfahrungen zeigt und ein Angstpatient ebenso hilfsbedürftig ist wie ein Tier mit einem körperlichen Leiden. Für eine sichere Bewältigung von Stresssituation haben sich L-Tryptophan, Serotonin, Magnesium und B-Vitamine für ein angemessenes Reflexverhalten als hilfreich erwiesen. Bei Hunden mit einem erhöhten Bedarf an diesen Stoffen kann RELAX PLUS das Nervensystem maßgeblich unterstützen und helfen, schwierige Situationen gelassener zu meistern. RELAX LIQUID mit rein pflanzlichen Extrakten, vor allem der Passionsblume, eignet sich durch seinen neutralen Geschmack und Geruch besonders für misstrauische Katzen, die Zusätze in Ihrem Futter häufig schlecht tolerieren. *Über Vet-Concept:* Vet-Concept wurde 1999 von Anita Theis und Torsten Herz in Trier-Quint gegründet - und bietet bedarfsgerechte Tiernahrung, Cerealien, Nahrungsergänzungen, Kauartikel und Pflegemittel für die verschiedenen Lebensphasen und gesundheitlichen Ansprüche von Hund und Katze. Als Hersteller gesunder, gut verträglicher Tiernahrung verwendet Vet-Concept ausschließlich Fleischmaterialien, volles Korn, Gemüse und Kartoffeln, die nach Lebensmittelkriterien ausgewählt werden. Vet-Concept verzichtet konsequent auf die Verarbeitung von Schweinefleisch, gentechnisch manipulierten Zutaten und den Einsatz von Geruchs-, Farb- und Aromastoffen sowie chemischen Konservierungsstoffen. Um die hochwertige Qualität zu wahren, sind die Produkte von Vet-Concept ausschließlich über Tierärzte, Tierheilpraktiker oder die Website www.vet-concept.com [1] erhältlich. Seit 2012 ist Sebastian Schlatter, der bis dahin den Bereich Marketing und Vertrieb verantwortete, als dritter Geschäftsführer in dem Unternehmen mit Firmensitz in Föhren tätig. Hier sorgen täglich fast 200 Mitarbeiter dafür, dass jeder Kunde optimal beraten und sein Haustier zügig mit bedarfsgerechter Tiernahrung versorgt wird. Denn geht die Bestellung Mo-Fr bis spätestens 14 Uhr ein, wird das Pakete noch am gleichen Tag versendet - und trifft in der Regel spätestens 48 Stunden später, meist sogar innerhalb von 24 Stunden ein. *Bei Fragen oder für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an:* Vet-Concept GmbH & Co. KG Dieselstr. 4 54343 Föhren info@vet-concept.com www.vet-concept.com 08 00 / 66 55 220 Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/vetconcept/870157.html [2] Bildunterschrift: Vet-Concept Relax- Liquid und Relax Plus Emittent/Herausgeber: Vet-Concept GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Gesundheit 2019-09-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 870157 2019-09-07 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ad0378761c6357142e731e8d90dd3c03&application_id=870157&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=30b7a05dede3163a8ab2588775624396&application_id=870157&site_id=vwd&application_name=news

