Ein neues Stipendienprogramm zur Unterstützung von Initiativen, die von Patientenorganisationen eingeleitet wurden und das Potenzial haben, die Patientenversorgung zu transformieren



Eine Reihe von interaktiven und informativen Ausstellungen beim Kongress, um die Lungenkrebsgemeinschaft mit einzubinden und zu informieren



Eine große weltweite Umfrage mit dem Ziel, das allererste Wahrnehmungsbarometer in Bezug auf Lungenkrebs zu etablieren

BARCELONA, Spanien, Sept. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute gaben die vier Gründungspartner der Lung Ambition Alliance - die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, die Global Lung Cancer Coalition (GLCC) und AstraZeneca - auf der IASLC-Weltkonferenz zu Lungenkrebs (IASLC World Conference on Lung Cancer) mehrere Initiativen bekannt, die ihr Ziel, die fünfjährige Überlebensrate bis 2025 zu verdoppeln, unterstützen.

Giorgio Scagliotti, President der IASLC, sagte: "Wir haben schon in den kurzen zwei Monaten seit der Bekanntgabe der Gründung der Lung Ambition Alliance enorme Fortschritte erzielt. Die neuen Initiativen der Alliance, wie zum Beispiel die Initiativen zur Versorgung von Lungenkrebskranken (Lung Cancer Care, ILC2), verdeutlichen unser gemeinsames Ziel, die globale Gemeinschaft zu engagieren und und ehrgeizige landesinterne Lösungen zu fördern, welche die Patientenversorgung transformieren und die Überlebensraten bei Lungenkrebs verbessern können."

ILC2: Ein offener Aufruf für Projekte, welche die Patientenversorgung transformieren und Patientenerfahrungen verbessern können

Das ILC2-Programm ist ein offener Aufruf, der eingetragene Patientenorganisationen mit einem Fokus auf Lungenkrebs weltweit dazu einlädt, Vorschläge für Projekte einzureichen, welche die Patientenversorgung transformieren und die Überlebensrate in ihren Heimatländern verbessern können. Das Programm wurde als Antwort auf die große Unterschiedlichkeit im Lungenkrebsmanagement auf der ganzen Welt und die ganz spezifischen örtlichen Barrieren in Bezug auf die Qualität der Versorgung ins Leben gerufen, die bei der Entwicklung von patientenorientierten Lösungen in Betracht gezogen werden müssen, die diese Probleme angehen.

Die Lung Ambition Alliance wird offiziell im November 2019 Vorschläge annehmen und auswerten und diejenigen auswählen, die die Auswahlkriterien zur Finanzierung erfüllen. Weitere Informationen sind verfügbar auf LungAmbitionAlliance.org.

Aktivitäten auf dem WCLC-Kongress

Auf dem WCLC wird die Lung Ambition Alliance mehrere Aktivitäten präsentieren, um Ansichten von der Lungenkrebsgemeinschaft einzuholen, einschließlich der Darbietung eines Trailers über Niedrigdosis-Computertomographie (LDCT) am Konferenzstandort. Die Teilnehmer können den Screening-Prozess verfolgen, mehr über seine Bedeutung erfahren und ein Versprechen ablegen, ein globaler Fürsprecher für das Lungenkrebs-Screening zu sein - woraufhin ihr Name auf einer Weltkarte präsentiert wird.

Darüber hinaus hat die Alliance einen interaktiven Stand auf der WCLC aufgebaut, wo die Teilnehmer eine Reise entlang eines integrierten qualitativen Behandlungswegs bei Lungenkrebs unternehmen werden, wobei sie Zugang zu wertvollen Ressourcen für eine qualitativ hochwertige Behandlung und Pflege erhalten. Die Teilnehmer werden auch die Gelegenheit haben, ihr Feedback in Bezug auf das Erlebnis bei der Patientenreise mitzuteilen.

Internationales Wahrnehmungsbarometer in Bezug auf Lungenkrebs

Die Alliance gab auch die offizielle Einführung einer internationalen Umfrage, die von IPSOS MORI durchgeführt wird, bekannt, die Allgemeinärzte, Lungenkrebsspezialisten und die Öffentlichkeit aus sieben Ländern und drei Kontinenten dazu einlädt, ihre Wahrnehmung in Bezug auf Lungenkrebs mitzuteilen. Die Umfrage wird dazu beitragen, Einsichten zu erhalten und der Alliance dabei zu helfen, maßgeschneiderte Patientenlösungen sowie Fürsprecher-Initiativen zu entwickeln. Die Umfrage wird auch ein Barometer etablieren, das als Bezugspunkt fungiert, mit dem die Auswirkung der Programme auf die Wahrnehmung im Laufe der Zeit bewertet werden kann. Ergebnisse werden im ersten Halbjahr 2020 erwartet.

Informationen zu diesen Initiativen, und wie die Gemeinschaft ihre Perspektiven teilen kann, sind verfügbar unter LungAmbitionAlliance.org.

Über die Lung Ambition Alliance

Die Lung Ambition Alliance ist eine Flaggschiff-Partnerschaft von verschiedenen Organisationen, die sich für die Mission, Lungenkrebs als Todesursache zu eliminieren, verbündet haben. Die Alliance will den Fortschritt beschleunigen und eine bedeutsame Veränderung für Patienten mit Lungenkrebs bewirken, indem sie die Expertise eines jeden Partners amplifiziert und die wichtigen Projekte mit dem Potenzial, ihr Ziel voranzubringen, priorisiert. Die Gründerpartner - die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, die Global Lung Cancer Coalition (GLCC) und AstraZeneca - werden Barrieren in Bezug auf Screening, die Entwicklung innovativer Medizin und Qualitätsbehandlung erforschen und überwinden, und eine ehrgeizige Vision für die Zukunft in Bezug auf Lungenkrebs verfolgen, die die fünfjährige Überlebensrate bis 2025 verdoppeln will.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.lungambitionalliance.org.

Über die Gründerpartner

Die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) ist die einzige weltweite Organisation, die sich dem Studium von Lungenkrebs und anderen Thorax-Krankheiten verschrieben hat, mit einem weltweiten Netzwerk von mehr als 6.500 Lungenkrebsspezialisten in allen Disziplinen in über 100 Ländern.

Die Global Lung Cancer Coalition (GLCC) ist das internationale Organ von Lungenkrebspatienten und der Fürsprache der Patienten verpflichtet.

Guardant Health ist ein innovatives Diagnostikunternehmen mit einer Vision, durch Zugang zu molekularen Informationen im Blut eine frühere Entdeckung zu ermöglichen.

AstraZeneca ist ein globales wissenschaftlich-orientiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln spezialisiert.

Über die WCLC

Die WCLC ist die größte Konferenz weltweit, die sich dem Lungenkrebs und anderen Tumoren des Thorax widmet, und sie wird von mehr als 7.000 Forschern, Ärzten und Spezialisten aus über 100 Ländern besucht. Ziel ist es, Bewusstsein, Zusammenarbeit und Verständnis über den Lungenkrebs zu steigern und Patienten dabei zu helfen, die neuesten Entwicklungen auf der Welt umzusetzen. Die Konferenz wird ein breites Spektrum von Disziplinen abdecken und mehrere Forschungsstudien und klinische Untersuchungsergebnisse präsentieren. Weitere Informationen finden Sie auf: wclc2019.iaslc.org.

Beschleunigung der Fortschritte für Patienten mit Lungenkrebs (Accelerating Advances for People with Lung Cancer).